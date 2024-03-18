Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Возвращение домой: похищенные культурные ценности из Японии нашли на чердаке в США (фото)

артефакты, ФБР, Найдены сокровища Окинавы, Найдено похищенное азиатское искусство, Похищенные артефакты времен Второй мировой войны, Репатриация культурных артефактов
Фото: Federal Bureau of Investigation (FBI) | Федеральное бюро расследований вернуло 22 культурные ценности из Окинавы, Япония

ФБР сделало важное открытие, найдя 22 ценных культурных предмета с Окинавы. Их похитили во время Второй мировой войны.

Related video

Федеральное бюро расследований (ФБР) вернуло 22 культурные ценности из Окинавы, Япония, обнаруженные на чердаке в штате Массачусетс, США. Предметы азиатского искусства нашли в доме умершего ветерана Второй мировой войны, пишет HeritageDaily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Специальный агент Джеффри Келли из Бостонского отделения ФБР получил информацию о коллекции азиатского искусства, найденной в одном из домов. Этот дом когда-то принадлежал ветерану Второй мировой войны, а после его смерти семья наткнулась на эти сокровища, разбирая вещи отца.

артефакты, ФБР, Найдены сокровища Окинавы, Найдено похищенное азиатское искусство, Похищенные артефакты времен Второй мировой войны, Репатриация культурных артефактов Fullscreen
Фото: Federal Bureau of Investigation (FBI)

Сотрудничая с Национальной картотекой похищенных произведений искусства, ФБР нашло различные предметы, в том числе шесть расписанных свитков, датированных XVIII-XIX веками, нарисованную от руки карту Окинавы XIX века, а также несколько гончарных и керамических изделий. Эти артефакты имеют огромное культурное значение, на некоторых из них изображены члены королевской семьи Окинавы, что позволяет заглянуть в богатую историю региона.

Особенно важным является письмо, написанное на печатной машине, которое обнаружили среди артефактов. Именно оно подтверждает их происхождение, а именно доказывает, что тайник ограбили в последние дни Второй мировой войны, когда важные сокровища и документы Королевства Рюкю захватили во время битвы за Окинаву.

Королевство Рюкю было независимой монархией, существовавшей на островах Рюкю с 1429 по 1879 год. Управляла королевством монархия, которая распространила свою власть на острова Амами и Сакисима, принадлежавшие Китаю.

Несмотря на свои небольшие размеры, королевство играло важную роль в торговых сетях Азии. После вторжения в 1609 году, оно стало вассалом японского домена Сацума, но сохраняло свою независимость на бумаге.

Однако в 1872 году, Япония превратила королевство в домен Рюкю. В 1879 году королевство его аннексировала Япония, тем самым поставив конец его существованию. В результате здесь образовали префектуру Окинава.

артефакты, ФБР, Найдены сокровища Окинавы, Найдено похищенное азиатское искусство, Похищенные артефакты времен Второй мировой войны, Репатриация культурных артефактов Fullscreen
Фото: Federal Bureau of Investigation (FBI)

Келли выделил важность этих артефактов для сохранения культурной идентичности. Он отметил, что культура нации глубоко укоренена в ее истории и артефактах. Лишить культуру ее прошлого означает стереть ее идентичность, поэтому возвращение этих артефактов имеет решающее значение для сохранения наследия Окинавы.

"Это то, что создает культуру. И без этого вы забираете их историю. А самый надежный способ уничтожить культуру — это уничтожить их прошлое. Поэтому для нас, как хранителей артефактов и культурного наследия, очень важно приложить все возможные усилия, чтобы они вернулись к цивилизациям и культурам тех стран, откуда они происходят", — добавил Келли.

Важно
Сыграл ключевую роль: ученые нашли настоящего создателя Великой пирамиды Гизы (фото)

Этот случай демонстрирует важность сотрудничества между правоохранительными органами, музеями и общественностью в сохранении культурного наследия. Он служит напоминанием о важности уважения и защиты культурных артефактов, которые связывают нас с нашей общей историей.

Ранее Фокус писал о древнем кладе, найденном в Польше. Его обнаружили с помощью металлоискателей.