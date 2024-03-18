Возвращение домой: похищенные культурные ценности из Японии нашли на чердаке в США (фото)

ФБР сделало важное открытие, найдя 22 ценных культурных предмета с Окинавы. Их похитили во время Второй мировой войны.

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Федеральное бюро расследований (ФБР) вернуло 22 культурные ценности из Окинавы, Япония, обнаруженные на чердаке в штате Массачусетс, США. Предметы азиатского искусства нашли в доме умершего ветерана Второй мировой войны, пишет HeritageDaily.

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Специальный агент Джеффри Келли из Бостонского отделения ФБР получил информацию о коллекции азиатского искусства, найденной в одном из домов. Этот дом когда-то принадлежал ветерану Второй мировой войны, а после его смерти семья наткнулась на эти сокровища, разбирая вещи отца.

Фото: Federal Bureau of Investigation (FBI)

Сотрудничая с Национальной картотекой похищенных произведений искусства, ФБР нашло различные предметы, в том числе шесть расписанных свитков, датированных XVIII-XIX веками, нарисованную от руки карту Окинавы XIX века, а также несколько гончарных и керамических изделий. Эти артефакты имеют огромное культурное значение, на некоторых из них изображены члены королевской семьи Окинавы, что позволяет заглянуть в богатую историю региона.

Особенно важным является письмо, написанное на печатной машине, которое обнаружили среди артефактов. Именно оно подтверждает их происхождение, а именно доказывает, что тайник ограбили в последние дни Второй мировой войны, когда важные сокровища и документы Королевства Рюкю захватили во время битвы за Окинаву.

Королевство Рюкю было независимой монархией, существовавшей на островах Рюкю с 1429 по 1879 год. Управляла королевством монархия, которая распространила свою власть на острова Амами и Сакисима, принадлежавшие Китаю.

Несмотря на свои небольшие размеры, королевство играло важную роль в торговых сетях Азии. После вторжения в 1609 году, оно стало вассалом японского домена Сацума, но сохраняло свою независимость на бумаге.

Однако в 1872 году, Япония превратила королевство в домен Рюкю. В 1879 году королевство его аннексировала Япония, тем самым поставив конец его существованию. В результате здесь образовали префектуру Окинава.

Фото: Federal Bureau of Investigation (FBI)

Келли выделил важность этих артефактов для сохранения культурной идентичности. Он отметил, что культура нации глубоко укоренена в ее истории и артефактах. Лишить культуру ее прошлого означает стереть ее идентичность, поэтому возвращение этих артефактов имеет решающее значение для сохранения наследия Окинавы.

"Это то, что создает культуру. И без этого вы забираете их историю. А самый надежный способ уничтожить культуру — это уничтожить их прошлое. Поэтому для нас, как хранителей артефактов и культурного наследия, очень важно приложить все возможные усилия, чтобы они вернулись к цивилизациям и культурам тех стран, откуда они происходят", — добавил Келли.

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Этот случай демонстрирует важность сотрудничества между правоохранительными органами, музеями и общественностью в сохранении культурного наследия. Он служит напоминанием о важности уважения и защиты культурных артефактов, которые связывают нас с нашей общей историей.

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