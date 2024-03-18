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Повернення додому: викрадені культурні цінності з Японії знайшли на горищі в США (фото)

артефакти, ФБР, Знайдено скарби Окінави, Знайдено викрадене азійське мистецтво, Викрадені артефакти часів Другої світової війни, Репатріація культурних артефактів
Фото: Federal Bureau of Investigation (FBI) | Федеральне бюро розслідувань повернуло 22 культурні цінності з Окінави, Японія

ФБР зробило важливе відкриття, знайшовши 22 цінні культурні предмети з Окінави. Їх викрали під час Другої світової війни.

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Федеральне бюро розслідувань (ФБР) повернуло 22 культурні цінності з Окінави, Японія, виявлені на горищі в штаті Массачусетс, США. Предмети азійського мистецтва знайшли в будинку померлого ветерана Другої світової війни, пише HeritageDaily.

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Спеціальний агент Джеффрі Келлі з Бостонського відділення ФБР отримав інформацію про колекцію азійського мистецтва, знайдену в одному з будинків. Цей будинок колись належав ветерану Другої світової війни, а після його смерті родина натрапила на ці скарби, розбираючи речі батька.

артефакти, ФБР, Знайдено скарби Окінави, Знайдено викрадене азійське мистецтво, Викрадені артефакти часів Другої світової війни, Репатріація культурних артефактів Fullscreen
Фото: Federal Bureau of Investigation (FBI)

Співпрацюючи з Національною картотекою викрадених творів мистецтва, ФБР знайшло різноманітні предмети, зокрема шість розписаних сувоїв, датованих XVIII-XIX століттями, намальовану від руки карту Окінави XIX століття, а також кілька гончарних та керамічних виробів. Ці артефакти мають величезне культурне значення, на деяких із них зображені члени королівської родини Окінави, що дає змогу зазирнути в багату історію регіону.

Особливо важливим є лист, написаний на друкарській машині, який виявили серед артефактів. Саме він підтверджує їхнє походження, а саме доводить, що схованку пограбували в останні дні Другої світової війни, коли важливі скарби і документи Королівства Рюкю захопили під час битви за Окінаву.

Королівство Рюкю було незалежною монархією, що існувала на островах Рюкю з 1429 по 1879 рік. Керувала королівством монархія, яка поширила свою владу на острови Амамі та Сакісіма, що належали до Китаю.

Попри свої невеликі розміри, королівство відігравало важливу роль у торговельних мережах Азії. Після вторгнення в 1609 році, воно стало васалом японського домену Сацума, але зберігало свою незалежність на папері.

Однак в 1872 році, Японія перетворила королівство на домен Рюкю. У 1879 році королівство його анексувала Японія, тим самим поставивши кінець його існуванню. В результаті тут утворили префектуру Окінава.

артефакти, ФБР, Знайдено скарби Окінави, Знайдено викрадене азійське мистецтво, Викрадені артефакти часів Другої світової війни, Репатріація культурних артефактів Fullscreen
Фото: Federal Bureau of Investigation (FBI)

Келлі виділив важливість цих артефактів для збереження культурної ідентичності. Він зазначив, що культура нації глибоко вкорінена в її історії та артефактах. Позбавити культуру її минулого означає стерти її ідентичність, тому повернення цих артефактів має вирішальне значення для збереження спадщини Окінави.

"Це те, що творить культуру. І без цього ви забираєте їхню історію. А найнадійніший спосіб знищити культуру — це знищити їхнє минуле. Тому для нас, як зберігачів артефактів і культурної спадщини, дуже важливо докласти всіх можливих зусиль, щоб вони повернулися до цивілізацій і культур тих країн, звідки вони походять", — додав Келлі.

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Цей випадок демонструє важливість співпраці між правоохоронними органами, музеями та громадськістю у збереженні культурної спадщини. Він слугує нагадуванням про важливість поваги та захисту культурних артефактів, які пов'язують нас із нашою спільною історією.

Раніше Фокус писав про стародавній скарб, знайдений у Польщі. Його виявили за допомогою металошукачів.