Историческая миссия США на Луну закончилась: первый за 50 лет посадочный модуль умер (фото)

Модуль "Одиссей" не смог проснуться после долгой лунной ночи, но навсегда вошел в историю.

Посадочный модуль "Одиссей" компании из США Intuitive Machines, несмотря на то, что его солнечные панели начали получать достаточно солнечного света, так не смог проснуться, проведя длинную ночь на Луне. Таким образом первая за 50 лет американская миссия на спутнике Земли завершилась, пишет Space.

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Посадочный модуль "Одиссей" стал первым частным аппаратом, совершившим, пусть и не совсем мягкую, но посадку на Луне 23 февраля этого года. . Аппарат во время приземления из-за неисправности в системе навигации не смог сесть нормально и одна из его несущих опор сломалась.

Модуль работал на Луне всего 7 дней, а затем перестал посылать сигналы на Землю из-за того, что началась долгая лунная ночь и его батареи перестали заряжаться из-за недостатка солнечного света. Но в компании Intuitive Machines надеялись на то, что с наступлением дня на Луне модуль все же проснется. Например, как уже писал Фокус, так уже случилось с японским модулем SLIM, который пережил ночь на Луне. Но "Одиссей" отключился навсегда и на этом историческая миссия для США завершилась.

Последняя фотография посадочного модуля "Одиссей", которую он прислал на Землю перед наступлением ночи на Луне Фото: X (Twitter)

В компании Intuitive Machines заявили, что еще 20 марта пытались поймать сигнал от модуля, ведь в это время батареи должны были уже достаточно зарядится для запуска системы радиосвязи. Но 23 марта диспетчеры миссии выяснили, что модуль навсегда закончил свою работу и больше никогда не пришлет никаких сигналов. Тем не менее аппарат навсегда вошел в историю, как первый в своем роде, созданный частной компанией, который смог совершить посадку на поверхности Луны. На самом деле сам модуль не был рассчитан на то, чтобы выдержать низкие температуры во время холодной ночи на Луне, но надежда оставалась.

Посадочный модуль "Одиссей" стал первым частным аппаратом, совершившим, пусть и не совсем мягкую, но посадку на Луне 23 февраля этого года Фото: X (Twitter)

Посадочный модуль "Одиссей" доставил на Луну 12 полезных нагрузок, среди которых были экспериментальные инструменты NASA и грузы частных клиентов. Все инструменты NASA отправили данные на Землю, которые помогут в дальнейших исследованиях Луны.

Компания Intuitive Machines планирует отправить на Луну еще как минимум 2 посадочных модуля в рамках сотрудничества с NASA. Одна из миссий должна отправится в космос позже в этом году.

Миссия "Одиссей" стала второй успешной миссией, которая совершила посадку на поверхности Луны за последнее время. В августе 2023 году это удалось индийскому посадочному модулю "Чандраян-3". Как уже писал Фокус этот аппарат сделал почти невозможное во время приземления, как показало недавнее исследование.

Также стоит напомнить о том, что другой американский частный посадочный модуль Peregrine так и не смог приземлиться на Луне в январе этого года из-за утечки топлива вскоре после выхода в космос, как уже писал Фокус.

Как уже писал Фокус, солнечный зонд "Паркер" стал первым аппаратом, который смог прикоснуться к Солнцу и за 4 года его 28 раз пыталась убить плазмой наша звезда.