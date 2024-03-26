Одна на 100 000. Очень редкая двуглавая змея перенесла сложнейшую операцию: головы тут ни при чем

Исследователям чудом удалось спасти редкую двуглавую змею — сиамским близнецам потребовалась срочная операция, не имеющая ничего общего с наличием двух голов.

Тигровая Лилия — невероятно редкая двуглавая западная крысиная змея (Pantherophis obsoletus), также известная как черная крысиная змея, является распространенным неядовитым видом на большей части территории центральной Северной Америки, пишет IFLScience.

Эти сиамские близнецы являются чрезвычайно редкими в мире — случаи полицефалии встречаются 1 на 100 000. А потому такие удивительные двуглавые змеи, как Тигровая Лили встречаются крайне редко. Более того, в дикой природе у сиамских близнецов чрезвычайно мало шансов на выживание: они становятся легкой добычей для хищников, им сложно питаться, так как они конкурируют за еду между собой. Однако в неволе сиамские близнецы могут успешно жить годами.

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Полицефалия — форма сиамских близнецов, при которой одно тело имеет две независимые головы. В случае Тигровой Лилии они с близнецом имеют разные головы, однако общий пищевод, а потому одновременное питание является затруднительным.

Исследователи отмечают, что им потребовалось закрывать одну из голов близнецов во время кормления второго и наоборот, чтобы оба они смогли нормально питаться. Так как у близнецов один пищевод, синхронное кормление попросту невозможно и может обернуться смертью.

1,5-метровой Тигровой Лилии исполнилось 6 лет после чего она отправилась в тур по штату — близнецы были представлены на выставках, открытых на объектах Департамента охраны природы штата Миссури (MDC). По словам натуралиста MDC Лорен Бейкер, во время тура они заметили следы крови во время кормления, а потому обратились за помощью к ветеринарам.

Позже ветеринарная команда зоопарка Сент-Луиса обнаружила, что яичники близнецов находились в состоянии пред овуляционного стаза. По словам штатного ветеринара зоопарка Сент-Луиса, доктора Майкла Уоршоу, в нормальных условиях в яичниках вырастают фолликулы, а затем происходит их овуляция в виде яиц, которые в конечном итоге змея откладывает. Однако в этом случае у близнецов начался репродуктивный цикл, но фолликулы не овулировали, а продолжали расти, оставаясь неподвижными в яичнике. В результате это привело к воспалению и риску заражения.

К счастью, ветеринарам удалось успешно провести процедуру удаления яичников близнецам потребуется около месяца, чтобы Тигровая Лилия пришла в себя и полностью восстановилась. Затем близнецы продолжат свой тур, а после вернуться в свой дом в Центре охраны природы "Пастух на холмах", который сейчас закрыт на ремонт.

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