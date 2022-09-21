Мужчина из Небраски нашел редкую двуглавую змею (фото)

Как подчеркивают ученые, такая мутация у подвязочных змей случается примерно один раз на 100 000. И этому редкому существу повезло, что оно выжило.

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На днях в американском штате Небраска 45-летний Джошуа Маршалл наткнулся на необычную рептилию. Он расчищал и передвигал бревна, когда обнаружил двуглавую змею, пишет Express.

"Рептилия выглядела совершенно нормально, если не считать двух голов. Я понятия не имею, откуда она взялась", — прокомментировал мужчина.

В результате Маршалл забрал змею и поместил ее в банку, а затем связался с экспертами. Профессор Деннис Ферраро из Университета Небраски в Линкольне подчеркнул, насколько редким был двуглавый мутант.

"Такая мутация у подвязочных змей случается примерно один на 100 000. Этому редкому существу повезло, что оно выжило", — отметил Ферраро.

[ + – ] Но что делает открытие Маршалла особенным даже среди двуглавых змей, так это то, что расщепление между головами произошло относительно давно

По его словам, вторая голова обычно возникает из-за генетической мутации или неправильного кода во время эмбрионального развития. В данном случае, изначально должны были родится близнецы, однако в какой-то момент они перестали расщепляться.

"Если одна голова быстро станет доминирующей, а другая будет просто волочиться рядом, то змея, скорее всего, умрет, потому что не сможет охотиться или избегать хищников", — подчеркнули эксперты.

Но что делает открытие Маршалла особенным даже среди двуглавых змей, так это то, что расщепление между головами произошло относительно давно.

Ученые называют состояние наличия более одной головы полицефалией. Полицефалия случается среди различных животных, включая кошек, коров, коз, свиней, овец, мышей, птиц и черепах. Более того, состояние также наблюдается и среди людей.

Напомним, что ранее в Пакистане змеи искусали больше 100 человек. Инцидент произошел во время наводнений. Именно из-за наводнений змеи стали более тревожными, отсюда и риск нападений. Причем рептилии могут появляться в самых неожиданных местах, например в домах.