Чоловік із Небраски знайшов рідкісну двоголову змію (фото)

Як наголошують вчені, така мутація у підв'язкових змій трапляється приблизно один раз на 100 000. І цій рідкісній істоті пощастило, що вона вижила.

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Днями в американському штаті Небраска 45-річний Джошуа Маршалл натрапив на незвичайну рептилію. Він розчищав і пересував колоди, коли виявив двоголову змію, пише Express.

"Рептилія виглядала цілком нормально, якщо не рахувати двох голів. Я гадки не маю, звідки вона взялася", — прокоментував чоловік.

У результаті Маршалл забрав змію і помістив її в банку, а потім зв'язався з експертами. Професор Денніс Ферраро з Університету Небраски в Лінкольні наголосив, наскільки рідкісним був двоголовий мутант.

"Така мутація у підв'язкових змій трапляється приблизно один на 100 000. Цьому рідкісному створінню пощастило, що вона вижила", — зазначив Ферраро.

[ + – ] Але що робить відкриття Маршалла особливим навіть серед двоголових змій, то це те, що розщеплення між головами сталося відносно давно

За його словами, друга голова зазвичай виникає через генетичну мутацію або неправильний код під час ембріонального розвитку. У цьому випадку, спочатку мали народитися близнюки, проте в якийсь момент вони перестали розщеплюватися.

"Якщо одна голова швидко стане панівною, а інша просто волочитиметься поруч, то змія, найімовірніше, помре, тому що не зможе полювати або уникати хижаків", — наголосили експерти.

Але що робить відкриття Маршалла особливим навіть серед двоголових змій, то це те, що розщеплення між головами сталося відносно давно.

Вчені називають стан наявності більш ніж однієї голови поліцефалією. Поліцефалія трапляється серед різних тварин, включаючи кішок, корів, кіз, свиней, овець, мишей, птахів та черепах. Щобільше, стан також спостерігається серед людей.

Нагадаємо, що раніше в Пакистані змії покусали понад 100 людей. Інцидент стався під час повеней. Саме через повені змії стали тривожнішими, звідси й ризик нападів. Причому рептилії можуть з'являтися в найнесподіваніших місцях, наприклад, у будинках.