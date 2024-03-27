Создан космический двигатель на термоядерном синтезе: он уже готов к полету (фото)

Новый двигатель будет использован в миссиях на орбиту уже в этом году, он в качестве топлива использует воду.

Американская компания RocketStar заявила о создании нового ионного двигателя, который включает в себя термоядерный синтез. Но это не тот процесс, благодаря которому существует Солнце, хотя благодаря этому синтезу тяга увеличивается на 50%, пишет New Atlas.

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60 лет назад бывший СССР отправил космический аппарат "Зонд-2" для изучения Марса, но это миссия потерпела неудачу, ведь через полгода связь с зондом была потеряна. Но эту миссию помнят до сих пор аэрокосмические инженеры из-за того, что аппарат использовал экспериментальные ионные двигатели, которые помогали управлять ориентацией аппарата.

Эти импульсные плазменные двигатели имели простую конструкцию с тефлоновой заглушкой на одном конце трубки, которая состояла из катода и анода. Когда между ними возникало электричество, часть тефлона испарялась и это создавало небольшую тягу. Подобные двигатели не стали популярными, но инженеры не теряли к ним интерес в течение многих десятилетий.

Теперь же компания RocketStar совместно с Исследовательской лабораторией ВВС США создала новый космический двигатель, использующий безнейтронный термоядерный синтез. Можно подумать, что этот тот же синтез, который питает наше Солнце и с помощью которого физики пытаются получить безграничную чистую энергию на Земле, но это не так. Этот термоядерный синтез отличается от процесса выделения огромного количества энергии с помощью синтеза водорода в гелий.

FireStar Drive - это импульсный плазменный двигатель с усовершенствованной технологией термоядерного синтеза, который используют как топливо воду, смешанную с бором Фото: New Atlas

Компания RocketStar использует свою версию безнейтронного термоядерного синтеза в двигателе FireStar Drive. Это импульсный плазменный двигатель с усовершенствованной технологией термоядерного синтеза, который используют как топливо воду, смешанную с бором.

Принцип работы двигателя следующий: когда происходит столкновение молекул воды и атомов бора, то первые распадаются и происходит выход протонов с высокой скоростью. Затем протоны сталкиваются с атомами бора, происходит слияние с образованием очень нестабильной молекулы углерода-12. Она почти сразу же распадается на альфа-частицы и ядро бериллия, которое, в свою очередь, быстро распадается на большее количество альфа-частиц. После этого освобождается энергия, которая увеличивает тягу на 50%.

Согласно плану, новый космический двигатель используют в миссиях OTV ION Satellite Carrier от компании D-Orbit, запущенных на орбиту в июле и октябре этого года.

Как уже писал Фокус Индия активно разрабатывает свой собственный космический самолет и недавно завершилось уже второе испытание пока что прототипа будущего транспортного средства. С помощью этого самолета Индия планирует сделать полеты в космос более доступными.

Также Фокус писал о том, что в США состоялся успешный испытательный полет нового сверхзвукового самолета, который является предшественником будущего крупного сверхзвукового пассажирского авиалайнера. Этот самолет позволит пассажирам намного быстрее перемещаться между континентами, как это ранее было возможно благодаря самолету "Конкорд".