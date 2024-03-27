Изучение темной Вселенной: космический телескоп "Евклид" пострадал от источника жизни на Земле

Ученым пришлось нагреть телескоп, чтобы спасти его испорченное зрение.

Космический телескоп "Евклид" в прошлом году запустили в космос, чтобы с его помощью изучить самые загадочные составляющие Вселенной – темную материю и темную энергию. Но недавно он пострадал от замерзшей воды, в результате чего его зрение ухудшилось. В Европейском космическом агентстве (ЕКА) сообщили, что была проведена борьба со льдом и теперь "Евклид" работает даже лучше, чем ожидалось, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На зеркале телескопа "Евклид" накопился тонкий слой льда, ширина которого эквивалентна одной нити ДНК, но это привело к тому, что телескоп стал получать меньше света звезд. Поэтому ученые провели первую кампания по борьбе со льдом на космическом телескопе, расположенном на расстоянии 1,5 млн км.

По словам ученых, больше всего проблем вызывал лед на одном из шести зеркал телескопа, а потому пришлось дистанционно его нагреть. Зеркало нагревали почти 2 часа и в результате температура поднялась с минус 147 градусов Цельсия до минус 113 градусов Цельсия. Как выяснилось, прибор телескопа "Евклид" под названием VIS, который получал меньше света звезд, начал получать на 15% больше света. По словам ученых, они не ожидали настолько сильного улучшения качества работы прибора, и процесс борьбы со льдом показал даже лучшие результаты, чем предполагалось.

Нет ничего необычного в том, что лед накапливается на зеркалах космических телескопов, поэтому для ученых данная ситуация не была полной неожиданностью. Дело в том, что в процессе сборки телескопов на Земле практически невозможно избежать попадания капель воды из воздуха. Поэтому команда миссии ожидала, что водяной лед может со временем ухудшить зрение "Евклида".

Космический телескоп Евклид в прошлом году запустили в космос, чтобы с его помощью изучить самые загадочные составляющие Вселенной – темную материю и темную энергию Фото: ESA

Ученые еще после запуска телескопа в космос попытались удалить большую часть воды с помощью повышения температуры обсерватории. Но все же большое количество воды осталось и ее поглотили многочисленные слои изоляции Евклида. В глубоком космосе молекулы воды вышли наружу и замерзли, в том числе на поверхности одного из зеркал.

Команда миссии точно не знает, сколько еще воды сохраняется внутри космического телескопа. Поэтому у обсерватории, которая предназначена для изучения темной материи и темной энергии, в будущем может возникнуть подобная проблема.

Ученые собираются проводить проверки телескопа каждые полгода с частичной дезактивацией приборов, чтобы обнаружить возможное новое обледенение. Но этот процесс не должен повлиять на работу Евклида.

Как уже писал Фокус, новорожденная звезда заявила о себе ярким световым шоу и это увидел космический телескоп Хаббл. Он запечатлел, как из протозвезды в окружающий космос вылетают мощные струи материи.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили самое слабое звездотрясение у карликовой звезды из всех известных подобных событий.

Напоминаем, что с помощью телескопа Хаббл астрономы раскрыли одну из тайн коричневых карликов, которые еще называют неудавшимися звездами, как уже писал Фокус.