Всего две ночи плохого сна могут состарить на 4 года: как это работает

Исследователи обнаружили еще один негативный эффект недостатка сна.

Исследование показало, что все две ночи недостаточно сна могут заставить нас чувствовать себя на несколько лет старше, пишет The Guardian.

Психологи из Швеции выяснили, что участники эксперимента чувствовали себя более чем на 4 года старше, когда их сон ограничивался 4 часами в течение двух ночей подряд. Некоторые из них утверждали, что из-за сонливости чувствовали себя старше на целые десятилетия.

Обратный эффект наблюдался, когда люди спали в течение 9 часов, правда, эффект был более скромным. Участники говорили, что чувствуют себя в среднем на 3 месяца моложе своего фактического возраста.

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"Сон оказывает огромное влияние на наше ощущение собственного возраста, и это касается не только долгосрочного режима сна. Даже если вы не высыпаетесь всего две ночи, это оказывает реальное влияние на ваше самочувствие", — говорит психонейроиммунолог из Каролинского института в Стокгольме Леони Балтер.

Помимо ощущения дряхлости, такое состояние может поощрять людей к нездоровому питанию, сокращению физических нагрузок, а также может делать людей менее общительными и открытыми для новых впечатлений.

Всего было проведено два исследования. В рамках первого были набраны 429 добровольцев в возрасте от 18 до 20 лет, которые рассказывали, на сколько лет они себя чувствуют и сколько ночей они плохо спали за последний месяц. Их сонливость также оценивалась по шкале, которая зачастую используется в психологических исследованиях.

Эксперимент показал, что за каждый день плохого сна добровольцы "теряли" три месяца. Те люди, чей сон был более здоровым, чувствовали себя почти на 6 лет моложе своего реального возраста.

Во втором исследовании приняли участие 186 добровольцев в возрасте от 18 до 46 лет. Они делились своими ощущениями после двух ночей обильного сна, когда они оставались в постели на протяжении 9 часов. После этого следовали две ночи, когда добровольцы спали по 4 часа в сутки.

Так, после ночей с 4 часами сна, люди говорили, что чувствуют себя старше в среднем на 4,44 года, чем когда их сон был достаточным. Ощущение старения было связано с ощущением сонливости.

"Если вы хотите чувствовать себя молодым, самое главное — беречь свой сон", — подытожил Балтер.

Напомним, исследователи выяснили, зачем человеческому мозгу понадобился сон. В новом исследовании ученые объединили физику и биологию, чтобы получить прямые доказательства того, почему люди спят.