Миссия на Энцелад: почему спутник Сатурна так важен для ученых и когда состоится полет (фото)

Европейское космическое агентство намерено исследовать три ледяных спутника с океанами внутри, и миссия на Энцелад является приоритетной.

Спутник Сатурна Энцелад, обладает чистой ледяной поверхностью и это делает его одним из самых отражающих объектов во всей Солнечной системе. Но то, что находится подо льдом, действительно волнует ученых. Под ее ледяной оболочкой находится океан теплой соленой воды, и Европейское космическое агентство (ЕКА) собирается отправить на Энцелад исследовательскую миссию, пишет Universe Today.

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Энцелад — это шестой по величине спутник Сатурна диаметром примерно 500 км. Несмотря на небольшой размер в его недрах, как считается, находится океан, где содержится 15 млн кубических километров воды. Для сравнения, на Земле примерно 1,4 кубических км воды.

Энцелад — это шестой по величине спутник Сатурна диаметром примерно 500 км Фото: NASA

ЕКА обратилось планетологам, чтобы те выбрали наиболее приоритетные миссии по исследованию Солнечной системы на ближайшие 30 лет. Ученые решили, что нужно сосредоточить свое внимание на изучении океанских спутников и возможной пригодности их для жизни. Ученые предполагают, что на спутниках с океанами может существовать жизнь, или же она могла существовать в прошлом.

Для будущих исследований были выбраны три мира: спутник Юпитера Европа и спутники Сатурна Энцелад и Титан. Каждый из этих спутников уникален и так же миссия на каждый из этих миров будет уникально сложной и дорогой. Поэтому ЕКА подключило к обсуждению будущих миссий аэрокосмических инженеров. Они должны были придумать, какие технологии понадобятся для реализации данных миссий в ближайшие десятилетия.

Европа, Энцелад и Титан имеют подземные океаны, и все три являются объектами потенциальных исследований Фото: NASA

По итогам обсуждений ЕКА выбрало в качестве приоритетной миссии отправку космических аппаратов именно на Энцелад. А затем уже на Титан и Европу. ЕКА уже отправило в прошлом году для изучения спутников Юпитера Европы, Ганимеда и Каллисто аппарат JUICE, который прибудет на место назначения в 2031 году. Но планируется отдельная миссия на Европу в более отдаленном будущем.

Что касается Энцелада, то он имеет много характеристик, которые привлекают планетологов, если речь идет об потенциальной обитаемости этого мира. Там есть жидкая вода, источник энергии и некоторые специфические химические вещества.

Что касается Энцелада, то он имеет много характеристик, которые привлекают планетологов, если речь идет об потенциальной обитаемости этого мира. Там есть жидкая вода, источник энергии и некоторые специфические химические вещества Фото: NASA

Как показали исследования выбросов гейзеров с поверхности Энцелада, который выходят из подземного океана, там находятся натрий, хлор, триоксид углерода, азот, диоксид углерода и углеводороды, такие как метан и формальдегид. Есть также некоторые простые органические соединения и более крупные органические молекулы, такие как бензол.

Вода в океане остается жидкой благодаря теплу, которое возникает из-за приливного нагрева. Когда Энцелад вращается вокруг Сатурна, планета притягивает спутник и деформирует его. Каждый раз, когда это происходит, Энцелад нагревается. У спутника есть каменистое ядро и часть его вероятно расплавлена. Таким образом вода остается теплой еще и из-за выделения тепла ядром.

По словам ученых, миссия на Энцелад будет отправлена не раньше, чем в начале 2040-х годов. Планируется как минимум использовать орбитальный аппарат, который сможет предоставить не только уникальный взгляд на спутник Сатурна, но и возьмет пробы из его гейзеров, чтобы исследовать прямо на орбите. Более дорога и сложная миссия включает в себя еще и отправку посадочного модуля на поверхность спутника, который возьмет образцы породы и выбросов на поверхности.

Фокус уже писал о том, что согласно недавнему исследованию, для обнаружения потенциальной внеземной жизни на Энцеладе необходимо очень мало исходного материала. Ученые считают, что даже крошечный кристалл льда, выброшенный в космос с поверхности спутника, может содержать клетки микроорганизмов.