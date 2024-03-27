История воды на Марсе: неожиданное открытие меняет представление о водном прошлом планеты

Ученые выяснили, что вода на Марсе существовала гораздо дольше, чем предполагалось.

Планетологи считают, что когда-то Марс был не холодной пустыней, а влажной и теплой планетой. Новое исследование, опубликованное в журнале Geology, показывает, что кратер Гейл, место посадки марсохода Curiosity, удерживал воду дольше, чем думали ученые, пишет Universe Today.

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Если кратер Гейла долгое время удерживал воду, это усиливает идею о том, что на Марсе могла быть жизнь. Известно, что в этом кратере было озеро и авторы исследования считают, что этот регион мог подвергаться воздействию воды в течение более длительного времени, чем предполагалось.

Это исследование основано на данных марсохода Curiosity, который он собрал в окрестностях горы Эолида. Эта гора является центральной возвышенностью кратера Гейл и ее высота составляет 5,5 км. Гора состоит из осадочных слоев, которые со временем подверглись эрозии.

Но одна песчаная структура датируется более поздним периодом эрозии горы Эолида. Для нее характерны отложения, которые переносились ветром, а не водой. Но ученые обнаружили что-то странное в вышележащем песчанике, переносимом ветром: деформированные слои, которые могли образоваться только в присутствии воды. По словам ученых, песчаник показал, что вода, вероятно, была в изобилии дольше, чем считалось ранее.

Сейчас принято считать, что к середине гесперийского периода (период 3,5–2 млрд лет назад) на Марсе уже не осталось воды. Но новое исследование предполагает, что к концу гесперийского периода на Марсе было много подземных вод. Доказательством служат снимки различных осадочных пород, сделанные марсоходом Curiosity.

Кратер Гейл на Марсе Фото: NASA

Хотя исследуемая марсоходом песчаная структура образовалась, когда Марс уже был сухим, некоторые ее части содержит элементы, на которые явно повлияло присутствие воды. По словам ученых, они неожиданно обнаружили, что отложенные ветром слои были деформированы, что позволяет предположить, что песок был деформирован вскоре после того, как был отложен. Это указывает на наличие воды чуть ниже поверхности.

Авторы исследования объясняют, что существует три механизма, которые могут объяснить деформированные элементы, и все они связаны с водой.

По словам ученых, слои отложений в кратере Гейл показывают постепенный переход от влажной среды к более сухой, что отражает переход Марса от влажной и пригодной для жизни планеты к негостеприимному пустынному миру. Но эти образованные водой структуры в песчанике показывают, что вода была на Марсе гораздо позже, чем считалось.

Авторы исследования говорят, что их открытие расширяет временной диапазон присутствия воды в кратере Гейл, поэтому данный регион мог быть пригоден для жизни дольше, чем считалось.

Если Марс оставался пригодным для жизни дольше, то, скорее всего, он был лишь незначительно пригоден для существования внеземной жизни. И, вероятно, речь не идет о какой-либо сложной жизни, говорят ученые.

Фокус уже писал о том, что создана специальная буровая установка, которая в будущем поможет добывать воду на Марсе из подземного водяного льда.

Также Фокус писал о том, почему спутник Сатурна Энцелад так важен для ученых и когда туда отправят исследовательскую миссию. Европейское космическое агентство намерено исследовать три ледяных спутника с океанами внутри, и миссия на Энцелад является приоритетной.