Найдено лечение для больных десен: статины оказались эффективны в борьбе с парадонтозом

Больные и слабые десна мучают миллионы людей, порою выливаясь в более серьезные проблемы со здоровьем. Однако американские ученые считают, что скоро все может измениться к лучшему.

Новое исследование ученых показало, что статины, широко известные тем, что поддерживают уровень холестерина в норме, могут также оказывать положительный побочный эффект на здоровье полости рта, особенно в отношении заболеваний десен, или, как их называют специалисты, пародонтита. Это открытие было сделано в лаборатории Медицинского университета Южной Каролины, где ученые тщательно изучили эти препараты, снижающие уровень холестерина, под микроскопом, пишет News Medical.

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Пародонтоз — это не только неприятный запах изо рта или кровоточивость десен; это серьезное заболевание, которое при отсутствии лечения может привести к потере зубов. Этой болезнью страдает огромное количество взрослого населения старше 30 лет. Пародонтоз вызывает воспалительную реакцию на бактерии в деснах, которая может быстро усилиться, если ее не лечить. Современные методы лечения варьируются от приема антибиотиков до проведения операций, но что если управление уровнем холестерина также может помочь справиться с этим заболеванием? Именно в этот момент команда исследователей, под руководством профессора Субраманьи Пандрувада, и продемонстрировала, как именно статины могут играть роль в уменьшении воспаления. Результаты их работы будут представлены на ежегодном собрании Американского общества биохимии и молекулярной биологии.

В ходе исследования, проведенного на клеточных культурах, они наблюдали, как статины взаимодействуют с макрофагами — иммунными клетками, которые могут либо бороться с инфекциями, либо усиливать воспаление. Добавив статины в смесь, они заметили значительное снижение воспалительной реакции этих клеток. Это заключение позволяет говорить о двойном назначении статинов, предлагая потенциально менее инвазивный вариант лечения для тех, кто страдает от заболеваний десен.

Команда ученых собирается продолжить свои исследования, планируя изучить их на животных моделях, чтобы лучше понять, как статины могут быть интегрированы в лечение заболеваний пародонтоза. Не каждый день лекарство от одного заболевания может стать неожиданным методом борьбы с другим, давая проблеск надежды миллионам людей, страдающих от болезненных и зачастую изнурительных последствий пародонтоза.

Ранее Фокус писал о том, что пренебрежение гигиеной рта уменьшает размер мозга. Исследователи обнаружили, что плохая гигиена полости рта грозит уменьшением объема мозга и уменьшает умственные способности.

Также Фокус писал о том, как плохая гигиена рта привела к превращению языка мужчины в зеленое волосатое нечто. В медицинском случае, который можно принять за научную фантастику, зеленый и мохнатый язык дает нам уникальный урок помнить о важности гигиены полости рта.

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