Растягивает приятные мгновения: нахождение на природе меняет наше восприятие времени, — ученые

Новое исследование ученых выявило необычную связь между тем, как мы воспринимаем время находясь на природе и в городских условиях. Оказалось, что нахождение на свежем и чистом воздухе имеет серьезные преимущества.

В современном быстро меняющемся мире ощущение, что времени никогда не хватает — обычное явление. Постоянное подключение к цифровым устройствам не помогает, растягивая рабочее время и не давая возможности отключиться от потребностей. Однако исследование, проведенное под руководством психолога Рикардо Коррейя из Университета Турку в Финляндии, показывает, что природа может быть ключом к ощущению, что у нас есть гораздо больше времени, пишет ScienceAlert.

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Исследование ученых показало, что люди чувствуют, что время увеличивается, когда они находятся в естественной среде, а не в городе. Прогулки в сельской местности кажутся им более продолжительными, а выполнение задач в зеленой среде — более медленным, чем в городе, говорит Рикардо Коррейя. Этот эффект природы касается не только настоящего; он также влияет на то, как мы видим свое прошлое и будущее. Время, проведенное на природе, помогает нам переключить внимание с сиюминутных проблем на более долгосрочные цели, что делает нас менее склонными поддаваться порывам к мгновенному удовлетворению. Такая более широкая перспектива поможет нам лучше распоряжаться своим временем, сосредотачиваясь на том, что действительно важно, а не чувствовать себя постоянно перегруженными.

Почему природа оказывает такое воздействие на нас? Нахождение в естественных природных условиях связано с многочисленными преимуществами для здоровья, включая снижение тревожности, улучшение сна и общего самочувствия. Эти преимущества могут помочь объяснить, почему природа меняет наше восприятие времени, снижая стресс и тревогу, которые, как известно, искажают наше ощущение хода времени. Это было особенно заметно во время пандемии COVID-19, когда многие из нас чувствовали, как время искажается из-за отсутствия доступа к естественной среде.

Однако доступ к природе может быть непростой задачей, особенно в городских районах. Создание зеленых зон, таких как парки и леса, в городах имеет решающее значение для того, чтобы сделать расширяющие время преимущества природы доступными для всех, считают авторы исследования. Для тех, кто не может легко попасть в природную среду, другие стратегии, такие как аудит использования своего времени или установление границ использования цифровых устройств, также могут помочь восстановить чувство контроля над его течением.

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