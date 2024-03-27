Несправедливость эволюции: женщины оказались более склонны к никотиновой зависимости, — исследование

Хотя мужчины зачастую курят чаще женщин, именно женская часть населения планеты более склонна к никотиновой зависимости и испытывает куда большие трудности при попытке бросить, выяснило исследование.

Ученые из США обнаружили интересный аспект зависимости от курения, который противоречит широко распространенным представлениям о гендерной предрасположенности к никотиновой зависимости. Несмотря на то, что в Америке курят больше мужчин, чем женщин, женщины, как ни странно, более склонны к пристрастию к сигаретам. Это несоответствие заинтриговало исследователей, и они решили глубже изучить биологические основы такой зависимости, пишет Daily Mail.

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Суть выводов ученых сводится к эстрогену, основному женскому половому гормону, который играет важную роль в повышении чувствительности мозга к никотину. Это открытие показало ярко выраженные трудности, с которыми сталкиваются многие женщины при попытке бросить курить, по сравнению с их коллегами-мужчинами. Салли Паусс, докторант, стоящая у истоков этого исследования, объяснила, что взаимодействие эстрогена с определенными белками мозга, известными как ольфактомедины, усиливает удовольствие, получаемое от никотина, тем самым увеличивая потенциал привыкания. Эта связь между эстрогеном и никотиновой зависимостью дает новое представление о том, почему отказ от курения может оказаться нелегкой задачей для многих женщин.

Исследовательский путь Паусс включал в себя тщательный анализ генов и эксперименты на лабораторных крысах, чтобы выяснить, как взаимодействуют эстроген, ольфактомедины и никотин. Выводы исследования основываются на открытии, что эстроген повышает активность ольфактомединов, которые, в свою очередь, активируют центры зависимости и вознаграждения в мозге. Эта биохимическая петля позволяет предположить, что колебания уровня эстрогена, происходящие, например, во время менструального цикла, могут усиливать тягу к никотину.

В перспективе эта научная работа открывает возможности для разработки целевых методов лечения, которые могли бы смягчить действие ольфактомединов и потенциально облегчить женщинам процесс отказа от курения. Паусс с оптимизмом смотрит на будущие последствия своей работы, представляя себе новые фармакологические стратегии, которые помогут женщинам преодолеть никотиновую зависимость благодаря непосредственному воздействию на биологические механизмы, лежащие в ее основе. Она представит полное исследование во время встречи Американского общества биохимии и молекулярной биологии.

Ранее Фокус писал о том, что курение повышает риск слабоумия даже больше чем рака. Курильщиков призывают бросить курить, поскольку исследования показывают, что эта зависимость значительно увеличивает риск слабоумия.

Также Фокус писал о том, что ежедневное курение влияет на постепенное уменьшение мозга. Исследователи обнаружили, что каждый дополнительный "выкуренный год" связан с уменьшением объема серого вещества, что подтверждает теорию.

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