Обидели гения. Анализ ДНК Бетховена показал, что он был "посредственным музыкантом"

Анализ ДНК Бетховена показал, что у него была низкая генетическая предрасположенность к синхронизации ритмов.

Достижения в области статистически методов секвенирования ДНК развиваются и уже позволили ученым исследовать геномный состав выдающихся исторических деятелей. В том числе Людвига ван Бетховена — одного из самых влиятельных и популярных композиторов классической музыки в истории человечества, пишет New Atlas.

В предыдущих исследованиях ученые уже выяснили, что композитор, вероятно, имел предрасположенность к заболеваниям печени и заражению гепатитом В. Однако в новом исследовании ученые пошли дальше и вновь проанализировали ДНК Бетховена, чтобы определить, какая часть гениальности композитора была обусловлена генетикой — результаты весьма удивили ученых и поставили под сомнение сам метод.

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Анализ ДНК композитора показал, что на самом деле у Бетховена была низкая генетическая предрасположенность к синхронизации ритмов — способности, тесно связанной с музыкальностью. Теперь авторы исследования считают, что генетические прогнозы для отдельных людей, в том числе исторических личностей, могут быть весьма неожиданными.

В предыдущих исследованиях ученые смогли определить 69 генов, значимо связанных со способностью синхронизации ударов. В результате им удалось рассчитать полигенные индексы (PGI) или полигенный показатель (PGS) — число, суммирующее предполагаемое влияние многих генетических вариантов на физическое проявление генов.

В новом исследовании ученые фактически рассчитали PGI и сравнили его с двумя наборами данных о тысячах современных людей, которые имеют музыкальные достижения. По словам второго автора исследования Тары Хенехович из Университета Вандербильта, они с коллегами использовали недавно секвенированную ДНК Бетховена и вычислили его индикатор генетической предрасположенности к синхронизации ритмов.

Полигенный индекс Бетховена (PGI) синхронизации ритмов находится между девятым и 11-м процентилем PGI синхронизации ритмов современных образцов Фото: Wesseldijk et al./CC-BY 4.0

Результаты оказались весьма любопытными: один из самых известных композиторов в мире имел ничем не примечательную полигенную оценку общей музыкальности. Данные показывают, что PGI Бетховена был относительно низким в сравнении со шведской когортой (данные Королевского института Швеции) и когортой BioVU(данные Университета Вандербильта). Фактически более 90% людей из баз данных были куда более генетически предрасположены к музыкальности.

Авторы исследования отмечают, что их данные указывают на проблемы подхода PGI, так как указывают на то, что Бетховен был совершенно посредственным музыкантом. Учитывая его мировую популярность, это не соответствует его известности как виртуоза. Более того, авторы исследования считают, что метод, вероятно, не является эффективным и для оценки текущих музыкальных талантов людей.

По словам Хенехович, они с коллегами использовали результаты своей работы в качестве примера проблем, связанных с созданием генетических прогнозов для человека, жившего на планете более 200 лет назад.

Фактически несоответствие между результатами исследования, основанными на ДНК, и мировой славой музыкального гения Бетховена демонстрирует, что тесты ДНК не могут дать окончательный ответ о том, станет ли ребенок в будущем музыкально одаренным или нет. В то же время ученые подчеркивают, что генетика, вероятно, также играет большую роль в музыкальной одаренности, однако невозможно также исключать и влияние окружающей среды.

Ранее Фокус писал о том, что 5 прядей Бетховена показали, что его болезнь печени была вызвана чем-то еще.