Неэффективная "катастрофа": ведущий в мире проект по лесовосстановлению признали провалом

Новое исследование пошатнуло доверие к крупнейшему проекту по кредитованию выбросов углекислого газа в Австралии.

Схема кредитования выбросов углерода в Австралии, считавшаяся крупнейшим и успешным проектом по восстановлению лесов, пошатнулась. Новое исследование не просто ставит под сомнение проект по кредитованию выбросов углекислого газа в Австралии, но и фактически называет его "неэффективной катастрофой" и "фикцией", пишет Science Alert.

В рамках проекта обширные участки земли в пустынной глубинке Австралии были выделены для восстановления естественных лесов. Предполагалось, что проект позволит компенсировать выбросы, поскольку новые деревья поглощают углерод.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Суть проекта заключалась в том, что каждая тонна углерода, поглощенная новыми лесами, записывалась как один углеродный кредит. После этого горнодобывающие компании, авиакомпании и представители других отраслей, покупали эти кредиты, чтобы компенсировать свои выбросы. Однако новое исследование предполагает, что Австралия продавала "несуществующие углеродные кредиты".

Новое исследование ученых сделало шокирующее открытие: почти на 80% выделенных территорий рост леса либо находился в застое, либо лесные массивы неумолимо сокращались. По словам ведущего автора исследования Эндрю Макинтоша, в результате крупнейший проект по восстановлению лесов оказался "грубым провалом": Австралия использовала проекты для накопления миллионов тонн сомнительных углеродных кредитов, которые якобы используются для компенсации загрязняющих отраслей промышленности. Однако на деле проект оказался фикцией.

Отметим, что Австралия выделила под этот проект почти 42 миллиона гектаров, для сравнения это больше площади Японии. В результате проект стал "одним из крупнейших в мире" проектов по компенсации выбросов углерода, однако он также стал и наибольшим разочарованием.

В то же время чиновники утверждают, что с 2013 года лес, раскинувшийся на выделенной территории, поглотил более 27 миллионов тонн углерода. Однако ученые, использовавшие в своей работе спутниковые снимки для восстановления диаграммы роста лесов, сомневаются, что данные, озвученные чиновниками, реальны.

По словам Макинтоша, чтобы быть эффективными, лесные массивы, посаженные в ходе проекта, должны были бы демонстрировать увеличение древесного покрова. Однако спутниковые снимки, увы, не показывают его.

По словам профессора экологического права в Австралийском национальном университете Эндрю Макинтоша, изначально предполагалось, что проверки будут проводиться на всех этапах внедрения углеродных кредитов. Однако теперь команда считает, что этого не происходило. В то же время регулятор экологически чистой энергетики Австралии заявил, что "ряд проверок подтвердил достоверность" этих компенсаций выбросов углерода.

Ранее Фокус писал о том, что высадка деревьев лишь ускоряет закипание Земли: почему это происходит.