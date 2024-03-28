Темные фигуры повсюду. Почему атомная бомба в Хиросиме оставила тени людей на тротуарах (фото)

Исследователи объяснили, почему после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки на асфальте и зданиях от людей остались лишь темные тени.

Биографический фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер", получивший "Оскар", возродил общественный интерес к исторической гонке в разработке ядерного оружия. В фильме ярко показаны терзания Роберта Оппенгеймера и его страх перед грядущей ядерной войной, однако не показаны прямые последствия бомбардировок, пишет Live Science.

Последствия бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, двух крупнейших японских городов, ядерными бомбами, произошедшие 6 и 9 августа 1945 года соответственно, были устрашающими: повсюду на тротуарах и зданиях остались черные тени людей и предметов, например, велосипедов.

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Почетный попечитель Национального музея ядерной науки и истории в Альбукерке и почетный профессор радиологии Медицинской школы Университета Нью-Мексико, доктор Майкл Хартшорн рассказал о том, как и почему возникли эти тени в городах.

Во время взрыва бомб интенсивный свет и тепло распространялись из точки взрыва, при этом объекты и люди на его пути экранировали объекты позади себя, поглощая свет и энергию. В результате окружающий свет обесцвечивал бетон и камень вокруг "тени". Простыми словами, жуткие тени на тротуарах и зданиях фактически являются тем, как поверхность тротуара или здания выглядели до ядерного взрыва.

Некоторые объекты, такие как кран на этом трубопроводе, также оставляли тени на поверхностях, защищая части своего окружения от ядерного излучения Фото: Universal History Archive/Universal Images Group/Getty Images

Во время атомного взрыва выделяется мощная энергия, являющаяся результатом ядерного деления. Данные некоммерческой организации Фонд атомного наследия свидетельствуют о том, что деление происходит, когда нейтрон попадает в ядро тяжелого атома, например изотопы урана-235 или плутония-239. Во время столкновения ядро элемента распадается, выделяя большое количество энергии. В то же время первоначальное столкновение запускает цепную реакцию, продолжающуюся до тех пор, пока весь исходный материал не будет исчерпан.

Известно, что атомные бомбы, использованные в 1945 году, работали на уране-235 и плутонии-239 и выделяли огромное количество тепла и очень коротковолновое гамма-излучение. По данным Колумбийского университета, гамма-излучение более разрушительно для человеческого организма, чем энергия с более длинными волнами. Ученые отмечают, что оно способно проходить через одежду и кожу, вызывая изоляцию и потерю электронов, повреждающих ткани и ДНК.

Кроме того гамма-излучение атомных бомб также распространялось и в виде тепловой энергии, температура которой могла достигать невероятных 5 538 градусов по Цельсию. Когда энергия попадала на объект, например на велосипед или человека, энергия поглощалась, экранируя объекты на пути и создавая эффект отбеливания за пределами тени.

По словам доктора Хартшорна, вероятно, на улицах Хиросимы и Нагасаки изначально было намного больше теней, однако они были уничтожены последующими взрывными и тепловыми волнами.

Человеческая тень на ступеньках банка в Хиросиме после взрыва ядерной бомбы в августе 1945 года Фото: Universal History Archive/Universal Images Group/Getty Images

"Толстяк" и "Маленький мальчик"

6 августа 1945 года на высоте 580 метров над Хиросимой взорвалась атомная бомба под названием "Маленький мальчик". Данные всемирной ядерной организации свидетельствуют о том, что взрыв был эквивалентен взрыву 16 000 тонн тротила. Импульс тепловой энергии сравнял с землей 13 квадратных километров города: почти четверть населения Хиросимы погибла сразу, еще четверть погибла от последствий радиационного отравления и рака в последующие месяцы.

Через три дня, 9 августа 1945 года, вторая бомба под названием "Толстяк" была взорвана над городом Нагасаки, расположенным в 300 километрах к северо-востоку от Хиросимы. Бомба из плутония-239 произвела взрыв мощностью 21 000 тонн, который вызвал аналогичные разрушения и смерть по всему городу.

Ранее Фокус писал о том, насколько мощную ядерную бомбу могут создать люди.