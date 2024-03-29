Самый чуткий нос в мире. Собаки могут учуять воспоминания о прошлых травмах в нашем дыхании

Исследователи считают, что питомцы могут помочь людям, страдающим посттравматическим стрессовым расстройством.

Люди и собаки тысячелетиями живут бок о бок — за это время животные успели заработать титул "лучших друзей человека". Известно, что собаки эффективны в обнаружении бомб и болезней, а также в помощи людям в преодолении проблем с передвижением. Животные также могут вмешаться до того, как у человека случится приступ и даже могут учуять стресс. Как правило, питомцы реагируют на физические подсказки, даваемые человеком, и пытаются помочь, пишет New Atlas.

В новом исследовании команда из Университета Далхаузи в Новой Шотландии решили проверить, могут ли собаки помочь людям с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) справиться с недугом до того, как у них возникнут воспоминания.

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Ученые обратились к группе, участвовавшей в исследовании, целью которого было увидеть, как люди, пережившие прошлую травму, реагировали на текущие напоминания о ней. Результаты этого исследования показали, что 54% людей в этой группе соответствовали клиническим рекомендациям, позволяющим диагностировать посттравматическое стрессовое расстройство.

В новом исследовании ученые задействовали 26 человек из этих 54% в качестве доноров аромата. Каждого из участников попросили надеть маску и дышать спокойно, а затем сделать это повторно в тот момент, когда реципиентам напомнили о травме.

В новом исследовании также приняли участие две собаки, Айви и Кэлли, которых команда отобрала из 25 претендентов. Ученые обучали собак распознавать различия между спокойными и напряженными образцами масок, а затем протестировали собак, использовав 52 собранных образца (спокойное и тревожное дыхание).

По словам первого автора исследования Лауры Киироджа, в результате Кэлли смогла различить эти два запаха в 81% случаев, а точность Айви составила 74%. Исследователи полагают, что умение Кэлли в тесте было связано с выделением химических веществ из дыхания, связанных со стыдом, в то время как опыт Айви коррелировал с тревогой.

Авторы исследования также признают, что их работа, по сути, подтверждает концепцию, однако потребуются дополнительные исследования, чтобы провести более масштабные тесты для проверки недавно обнаруженной у собак способности. Однако если результаты исследования будут подтверждены, в дальнейшем это позволит обучить питомцев, чтобы они могли помогать владельцам в периоды обострения ПТСР.

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