Кукушки среди динозавров: ученые обнаружили, что велоцирапторы могли быть паразитами (фото)

Исследовав гнездо овираптора, ученые нашли черепа детенышей велоцираптора, что может указывать на гнездовой паразитизм. Это важное открытие, которое может раскрыть эволюцию родительского поведения у древних существ.

В 1994 году ученые наткнулись на остатки гнезда овираптора, в котором они нашли не только эмбрион овираптора, но и черепа двух детенышей хищников, напоминающих велоцирапторов. Эта находка подняла необычный вопрос: почему эти похожие на велоцирапторов существа лежали рядом с яйцами потенциальной добычи, пишет IFLScience.

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Велоцирапторы на самом деле были меньше, чем их изображают в фильмах и имели перья, что делает их более похожими на современных птиц, таких как индюки, чем на гигантских монстров, что мы видим на экране. Было два вида велоцирапторов: Velociraptor mongoliensis и Velociraptor osmolskae, оба принадлежат к группе пернатых хищников, известных как Dromaeosauridae.

Обнаружение черепов велоцирапторов рядом с яйцом овираптора вызвало интерес ученых к пониманию родительского поведения этих древних существ. Хотя ранее считалось, что овирапторы были похитителями яиц, факты свидетельствуют о том, что они на самом деле заботились о своих яйцах. Однако присутствие велоцираптора намекает на возможный случай паразитирования.

Размеры велоцираптора (2) по сравнению с другими дромеозаврами Фото: Википедия

Гнездовой паразитизм — это стратегия, которая наблюдается у некоторых птиц сегодня, например, у кукушек, когда они откладывают свои яйца в гнезда других птиц и позволяют ничего не подозревающим родителям-хозяевам высиживать своих птенцов.

Со временем подброшенный птенец перерастает своих товарищей по гнезду и монополизирует ресурсы, предоставляемые родителями-хозяевами. Эта стратегия обеспечивает выживание потомков паразита без потребности в родительской опеке.

Идея гнездового паразитизма у динозавров одновременно интригует и озадачивает. Она поднимает вопрос об эволюции родительского поведения у древних существ. Однако из-за недостатка доказательств трудно сделать конкретные выводы о родительских привычках таких динозавров, как велоцирапторы.

Более того, изучение окраски яиц динозавров дает дополнительные подсказки об их гнездовом поведении. У динозавров, которые прятали свои яйца, не было пигментации, тогда как у тех, кто имел открытые гнезда, она была похожа на пигменты современных птичьих яиц. Это свидетельствует о том, что окраска яиц служила функциональному назначению для динозавров, которые гнездились на земле, хотя точная причина остается неопределенной.

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