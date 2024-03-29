Теория заговора: Китай отправил на Луну секретную миссию и пытается ее спасти, что известно

Данные отслеживания маневров китайский аппаратов показывают, что Китай пытается спасти похоже не совсем удачную миссию на спутник Земли.

Китай пытается спасти космический аппарат, который предназначался для полета на Луну, но оказался в затруднительном положении из-за неисправности верхней ступени ракеты-носителя, считают эксперты. О том, что известно о секретной китайской космической миссии, пишет SpaceNews.

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Два небольших космических аппарата, DRO-A и DRO-В были запущены в космос на ракете-носителе "Чанчжэн-2C" 13 марта. Об этом сообщили китайские государственные СМИ, но вскоре они же заявили, что в верхней ступени ракеты-носителя возникла аномалия, из-за которой аппараты не смогли точно выйти на заданную орбиту и начинается процесс их утилизации.

Данные Космических сил США изначально показали, что два объекта находятся на низкой околоземной орбите. Но следующий набор данных показал, что космический аппарат находится на высокоэллиптической, высокой околоземной орбите размером 525 x 132 577 километров. А 26 марта аппарат находился на орбите размером 971 х 225 193 км. Это указывает на то, что по крайней мере один аппарат, а возможно, и оба отделились от верхней ступени ракеты-носителя и что их орбита поднялась.

По словам астрофизика Джонатана Макдауэлла, мало что известно об этой миссии, но на основании данных отслеживания можно сказать, что как минимум один аппарат вышел на заданную орбиту и это похоже на то, что Китай пытается спасти свою миссию.

Ни государственные СМИ, ни космические агентства Китая не заявляли, что DRO-A и DRO-B предназначены для полета на Луну. Но в одной из статей китайских ученых, вышедшей в прошлом году, говорилось о новой технологии навигации для одноименных аппаратов и указывалось, что они предназначены для выхода на далекую ретроградную орбиту вокруг Луны. И теперь данные наблюдений подтверждают это.

Китай пытается спасти космический аппарат, который предназначался для полета на Луну, но оказался в затруднительном положении из-за неисправности верхней ступени ракеты-носителя, считают эксперты Фото: space.com

Пара космических аппаратов предназначена для установления связи с далекой ретроградной орбиты с другим аппаратом под названием DRO-L, который находится на околоземной орбите. Далекая ретроградная орбита – это высокая орбита вокруг Луны, по которой аппараты двигаются в направлении, противоположном вращению Луны вокруг Земли.

Китай до сих пор не предоставил обновленную информацию о своих аппаратах. Вполне возможно, что следующий подъем орбиты поможет аппарату достичь намеченной цели, считают эксперты. Но для этого потребуется еще один запуск двигателя. Неизвестно, насколько сильно на миссию повлияет незапланированное использование топлива для поднятия орбиты и достижения Луны.

Обновленная информация о миссии может появиться, если и когда один или два аппарата выйдут на запланированную лунную орбиту. Но эта миссия обладает повышенной степенью секретности.

Эксперты считают, что эта миссия похоже, не является важной частью планов Китая, которые касаются Луны и даже, если она закончится неудачей, то это не окажет большого влияния на лунную программу КНР. Предполагается, что это скорее всего испытательная миссия для проверки новых технологий, которые могут сыграть важную роль в освоении Луны Китаем.

Как уже писал Фокус, КНР совместно с РФ собираются создать на Луне атомную электростанцию, которая должна обеспечить энергией будущую лунную базу.

Также Фокус писал о неожиданном выходе из спящего режима японского модуля SLIM , который смог пережить уже вторую ночь на Луне.