Революционное открытие: ученые раскрыли новую тайну человеческой миграции из Африки

Ученые обнаружили место, которое стало домом для древних людей на 20 тысяч лет, после начала миграции из Африки. Это открытие поможет заполнить пробелы в нашем понимании человеческой истории и, вероятно, приведет к новым открытиям.

Около 60-70 тысяч лет назад наши предки, Homo sapiens, отправились в путешествие за пределы Африки, осваивая новые территории по всему миру. Этот поворотный момент в истории человечества давно интригует ученых, однако многие детали о том, где именно эти ранние люди поселились за пределами Африки, остаются неуловимыми, пишет Arkeonews.

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Однако недавнее исследование проливает новый свет на эту древнюю миграцию. Ученые обратились к нашему генетическому плану в поисках подсказок и обнаружили, что Персидское нагорье, расположенное на территории современного Ирана, служило важным центром для ранних Homo sapiens, когда они распространялись за пределы Африки.

Оказывается, что Персидское плато было гостеприимной средой для наших предков в течение около 20 000 лет. Такое длительное пребывание на плато позволило значительной популяции Homo sapiens процветать, прежде чем они отправились в дальнейшие путешествия по Евразии и за ее пределы.

Фото: Mohammad Javad Shoaee

По словам профессора Майкла Петралья, одного из ученых, участвовавших в исследовании, Иран и Персидское нагорье сыграли значительную роль в содействии миграции Homo sapiens из Африки. Этот регион, который охватывает части Ирана, Турции и Ближнего Востока, служил главным центром первоначального расселения нашего вида.

Это открытие не только освещает важную главу в истории человечества, но и дает представление о нашем взаимодействии с другими древними популяциями, такими как неандертальцы. Оно помогает распутать сложные взаимоотношения между различными группами людей в Европе, Восточной Азии и Океании.

Леонардо Валлини, ведущий автор исследования, отметил важность этого открытия для понимания демографической истории нашего вида. Между тем профессор Лука Пагани отметил важность Персидского нагорья в формировании миграционных путей человека и призвал к дальнейшим археологическим исследованиям в этом регионе.

Это мультидисциплинарное исследование предлагает более четкую картину нашего древнего прошлого, заполняя пробелы между начальной миграцией из Африки и последующей диверсификацией человеческих популяций.

Также Фокус писал об уникальном неолитическом поселении, которое обнаружили ученые. В нем ученые нашли древнейшие следы использования плуга, которые опережают предыдущие свидетельства на тысячелетия.

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