Люди заселили Карибское море раньше, чем считалось: что узнали ученые (фото)

Ученые обнаружили, что люди заселили остров Кюрасао на 850 лет раньше, чем считалось до этого. Это открытие меняет представление о человеческой миграции в этом регионе.

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Недавнее исследование Университета Саймона Фрейзера (SFU) и Национального фонда археологической и антропологической памяти (NAAM Foundation) раскрыло новые подробности о древнейшем человеческом поселении Кюрасао, острова в Карибском море. Ученые обнаружили, что люди населяли его гораздо раньше, чем считалось ранее, пишет Arkeonews.

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Проанализировав образцы древесного угля, собранные на археологическом участке, известном как Салинья-Синт-Мари, исследователи использовали метод радиоуглеродного датирования и обнаружили, что люди жили на острове еще в 5735 — 5600 годах до нашей эры. Это отодвигает хронологию присутствия человека на Кюрасао на 850 лет назад.

Кристина Джовас, одна из руководителей исследования и доцент кафедры археологии SFU, объясняет, что это открытие бросает вызов основным теориям о заселении Карибского бассейна. Это свидетельствует о том, что люди могли мигрировать на Кюрасао раньше, возможно, одновременно с освоением других близлежащих островов.

Фото: Yoshi Maezumi

Хотя для подтверждения этой гипотезы требуются дополнительные исследования, полученные результаты дают ценную информацию об истории человеческой миграции в регионе. Они также предлагают базовую линию для изучения того, как люди взаимодействовали с окружающей средой на Кюрасао и соседних островах.

Остров Кюрасао в Карибском море, у северных берегов Венесуэлы

Клаудия Краан, заместитель директора NAAM и еще один руководитель исследования, подчеркивает важность постоянных исследований для выявления новой информации о прошлом Кюрасао. Она отметила, что археология — это динамичная отрасль, которая постоянно развивается по мере того, как делаются и анализируются новые открытия.

Полевые работы в рамках исследования включали сотрудничество между международными исследователями и местными волонтерами, в частности студентами-бакалаврами археологической программы SFU. Эти студенты приняли участие в пятинедельной полевой школе в Кюрасао, где они помогали исследовать, картографировать и раскапывать археологические памятники по всему острову.

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Это исследование демонстрирует важность изучения археологического наследия Кюрасао и его значение для нашего понимания истории Карибского бассейна. Выявляя новые доказательства ранних поселений человека, оно открывает пути для дальнейших исследований и поощряет сотрудничество между исследователями и местными общинами.

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