Помахала дайверам. На затонувшем корабле 19 века нашли очень редкую рыбу с руками (видео)

Ученые исследовали затонувший корабль, когда наткнулись на удивительную редкую рыбу с руками вместо плавников.

Аквалангисты исследователи затонувший 140 лет назад у берегов Тасмании корабль. Речь идет об остатках парохода SS Tasman, построенного в 1873 году и использовавшегося для перевозки грузов и пассажиров. Корабль утонул рядом с гранитным островом недалеко от материковой части Тасмании во время попытки пройти по узкому проходу. Тогда корабль ударился о риф, в результате чего потерпел крушение: 29 пассажирам удалось спастись, но на борту осталось 75 коров, пишет Live Science.

Несмотря на то, что погружение было посвящено самому кораблю, внимание исследователей привлекло нечто другое — рыба-рука (Brachiopsilus dianthus), которая пряталась посреди покрытых кораллами обломков с вытянутыми грудными плавниками, напоминающими руки.

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По словам члена команды дайверов Брэда Тернера, они собирались исследовать место крушения, однако наткнулись на это крохотное и неуловимое существо. В общей сложности команда провела под водой на глубине около 70 метров 25 минут. Когда погружение подходило к концу исследователи были удивлены еще больше, так как в 10 метрах от первой рыбы руки они заметили вторую розовую рыбу-руку.

Отметим, что этот вид сегодня находится под угрозой исчезновения, и является одним из четырех уязвимых видов, обитающих на Тасмании. В отличие от других рыб, у представителей этого вида нет плавательного пузыря, позволяющего им контролировать плавучесть под водой. В результате ручным рыбам приходится держаться близко к морскому дну. Кроме того, представители этого вида способны передвигаться лишь на короткие расстояния.

По словам доцента кафедры экологии и биоразнообразия в Университете Тасмании Невилла Барретта, в ходе эволюции рыбы-руки развили адаптацию, которая помогает им камуфлироваться на морском дне — они выглядят как морские губки. Известно, что ручные рыбы используют свой камуфляж, чтобы спрятаться от хищников и затаиться перед охотой, а плавники похожие на руки помогают им охотиться.

В ходе эволюции их грудные плавники превратились в структуры, похожие на руки, что позволяет им сидеть на морском дне и быстро набрасываться на добычу, проплывающую мимо. Ранее ученые полагали, что представители этого вида обитают лишь на мелководье, до 38 метров, однако дальнейшие исследования показали, что на самом деле они могут обитать на глубине минимум до 120 метров.

Отметим, что рыба-рука впервые была открыта в 2001 году, затем представители этого вида избегали встреч с учеными, пока в исследовании 2021 года ученые не наткнулись на рыбу, обитающую на глубине около 120 метров. Исследователи также опасаются, что этот вид может полностью исчезнуть в ближайшее столетие из-за глобального потепления Земли.

Ранее Фокус писал о том, что ученые запечатлели редкую саблекрылую птицу.