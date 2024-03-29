Экипаж чуть не свихнулся: самый длительный беспосадочный полет на самолете длился 64 дня (фото)

Рекорд, установленный двумя американскими пилотами в 1959 году, не побит до сих пор. Это был очень интересный полет, хотя и полный безумия.

С 4 декабря 1958 года по 7 февраля 1959 года продолжался самый длительный беспосадочный полет на самолете в истории. Он продолжался 64 дня 22 часа и 19 минут и его установили пилоты Роберт Тимм и Джон Кук на самолете Cessna 172. В течение всего этого времени они кружили над штатом Невада, США, и в общей сложности преодолели 240 тысяч км. Это в 6 раз больше, чем длина экватора, пишет IFLScience.

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Рекорд, установленный американцами, не побит до сих пор. Хотя 2 года назад дрон Zephyr свершил похожий беспосадочный полет, но он продолжался на 4 часа меньше.

Вообще история самого длительного беспосадочного полета очень странная и невероятная. Когда в Лас-Вегасе открылся новый отель с казино под названием Hacienda, его владельцы решили разместить рекламу заведения на самолете, который мог бы установить рекорд по длительности полета. В этом отеле работал Роберт Тимм, который был пилотом во время Второй мировой войны и именно к нему обратились со своей безумной идеей владельцы отеля.

Самолет Cessna 172, на котором летали Тимм и Кук Фото: CNN

Для полета выбрали самолет Cessna 172, но улучшили его, в том числе установили дополнительный топливный бак. Но проблема оставалась с дозаправкой самолета в воздухе, ведь даже внесенные в самолет изменения не позволяли этого сделать. Поэтому было принято решение заправлять самолет во время полета с помощью едущего внизу грузовика.

Идея, которую удалось успешно реализовать, состояла в следующем: грузовик приближался к летящему самолету, пилоты его снижали, а затем на самолет поднимали шланг, через которой с помощью насоса закачивали топливо в бак.

Роберт Тимм и авиамеханик Джон Кук вылетели на самолете из аэропорта Лас-Вегаса 4 декабря 1958 года и остальные почти 65 дней кружили над штатом Невада.

Кстати, во время дозаправки самолета, экипаж получал с грузовика также еду, воду и другие припасы. Что касается походов в туалет, то Тимм и Кук для этого использовали специальные переносной туалет, созданный для отдыха на природе. Когда он заполнялся, то содержимое просто выбрасывали над пустыней.

Идея, которую удалось успешно реализовать, состояла в следующем: грузовик приближался к летящему самолету, пилоты его снижали, а затем на самолет поднимали шланг, через которой с помощью насоса закачивали топливо в бак Фото: CNN

Двое пилотов по очереди спали на матрасе в задней части кабины самолета, но заснуть удавалось не всегда. Из-за недостатка сна, усталости и стресса экипаж находился на грани безумия, и двое пилотов потихоньку начинали сходить с ума неся всякий бред.

Кстати, из-за недосыпания экипаж самолета чуть не погиб. Во время 36-го дня полета находившийся за штурвалом самолета Тимм заснул и полет продолжался на автопилоте в течение примерно часа на высоте 1,2 км. Через несколько дней автопилот вышел из строя, и пилоты больше никогда не засыпали за штурвалом.

Когда уже заканчивался 65 день беспосадочного полета, двое пилотов решили, что с них уже хватит и посадили самолет. Роберт Тимм умер в 1976 году, а Джон Кук — в 1995 году.

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