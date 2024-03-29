Детеныш косатки застрял в лагуне, где погибла его мать: есть лишь 30 минут в день, чтобы его спасти

Спасатели пытаются спасти теленка, но он наотрез отказывается покидать ловушку, где погибла его мать-косатка.

23 марта мать с двухлетним детенышем косатки вошли в лагуну, которая простирается к югу от деревни Себальос на северо-западном побережье острова Ванкувер в Канаде. Старшая косатка перевернулась во время охоты на бок, а затем выбросилась на берег, когда прилив отступил, пишет Live Science.

По словам морского ученого из Управления рыболовства и океанов Канады и директора некоммерческой организации Bay Cetology Джареда Тауэрса, местные жители пытались перевернуть застрявшую на боку самку на живот и напоить ее водой, но у них ничего не вышло. В конце концов взрослая косатка умерла, вскрытие показало, что на момент смерти она была беременна.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Проблема также заключалась в том, что осиротевший детеныш фактически оказался в ловушке и отказывался покидать лагуну. Почти неделю спасатели пытались помочь детенышу покинуть лагуну и вернуться в море, но их попытки были тщетны — косатка лишь дальше отступила в лагуну.

Исследователи отмечают, что ситуацию также осложняет то, что у спасателей есть всего 30 минут в день, чтобы спасти детеныша: вода поднимается настолько высоко, чтобы теленок мог безопасно покинуть лагуну лишь в течение получаса в день. Тауэрс также отмечает, что в этом районе сильное течение, а некоторые пороги достаточно высоки и мешают киту покинуть лагуну.

Спасатели также пытались использовать акустические сигналы косаток и другие методы, чтобы вывести теленка в открытое море, но безуспешно. Животное странно реагировало на сигналы спасателей, а потому они предположили, что китенок может быть травмирован. Впрочем, Тауэр считает, что китенок достаточно силен и сможет выжить и присоединится к группе косаток, если ему удастся покинуть лагуну.

Исследователи уже дали теленку имя, его назвали "Киисахиис" (kwee-sa-hay-is), что переводится как "Храбрый маленький охотник".

Ранее Фокус писал о том, что косатки час реанимировали старика Ханчи: ученые впервые засняли последние минуты жизни кита.