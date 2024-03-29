Скрывается уже более 70 лет: ученые пытаются отыскать редчайшего плодового голубя (фото)

Необычная птица уже давно заставляет ученых ломать головы о ее происхождении, диете, поведении и месте обитания, но они не теряют надежду найти новых представителей этого вида.

Негросский плодовый голубь — птица, известная только по единственному экземпляру, собранному в 1953 году на Филиппинах, оставался загадкой для науки на протяжении десятилетий. Команда из Йельского университета подтвердила его уникальный статус с помощью генетического анализа, выявив, что он является отдельным видом в своем роду. Это исследование открывает новые возможности для поиска птицы в дикой природе, используя достижения в области секвенирования ДНК для определения потенциальных мест обитания на основе исторического ареала птицы, пишет Mongabay.

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Работа ученых представляла собой сочетание детективной работы в области генетики и тщательного поиска в лесах Негроса и близлежащих островов, целью которого было заполнение пробелов в нашем понимании этой неуловимой птицы. Единственный известный образец негросского плодового голубя был собран филиппинским орнитологом Диоскоро С. Рабором. С тех пор, несмотря на различные попытки, никто не смог обнаружить этот вид снова, что заставило некоторых предположить его вымирание или даже поставить под сомнение его классификацию как отдельного вида. Секретность голубя усугубляется отсутствием сведений о его повадках, рационе и даже о внешнем виде самцов. Тем не менее, ДНК голубя рассказывает об уникальной линии, расходящейся миллионы лет назад с его ближайшими родственниками, что позволяет предположить, что когда-то его ареал обитания был гораздо шире, чем остров, на котором его видели в последний раз.

Виды с брюшной, боковой и спинной сторон единственного экземпляра негросского плодового голубя, собранного на Филиппинах в 1953 году Фото: J.A. Nash, et al.

Исследователи под руководством Джона Нэша использовали современные генетические методы для анализа ДНК голубя, сравнивая его с другими видами, чтобы подтвердить его уникальное место на древе жизни. Они использовали статистические модели, чтобы предположить, где эта птица, которую не видели уже более 70 лет и которая считается находящейся под угрозой исчезновения, может еще выжить. Их исследование указало на некоторые леса в Негросе и Панае как на перспективные места для повторного обнаружения, руководствуясь как историческими данными, так и меняющимися ландшафтами прошлого.

Поиски негросского плодового голубя теперь выходят за пределы лабораторий и переходят в дикую природу. Специалисты по охране природы исследуют горы и леса, где эта птица еще может летать, не будучи замеченной. Сочетание постоянных полевых исследований, современных технологий, таких как аудиорегистраторы, и мониторинга ДНК окружающей среды открывает новую главу в поисках этого скрытого от взора науки вида. Это не просто заполнение пустого места в музейной экспозиции, а сохранение и изучение части мирового биоразнообразия. Пока поиски продолжаются, остается надежда, что негросский плодовый голубь — птица, окутанная тайной, снова станет частью известного нам мира природы.

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