NASA отправит во время полного солнечного затмения три ракеты: зачем это нужно (видео)

Ученые отправят ракеты в верхние слои атмосферы Земли, когда часть нашей планеты погрузится в полную тьму.

8 апреля некоторые части Северной Америки погрузятся во тьму, ведь Луна полностью закроет собой Солнце во время полного солнечного затмения. Ученые из NASA собираются в полной мере воспользоваться несколькими минутами полной темноты и запустят сразу три ракеты с научными приборами в верхние слои атмосферы. Ученые хотят выяснить, как временная блокировка солнечного света влияет на воздушную оболочку Земли, пишет IFLScience.

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Известно, что переход от дня к ночи вызывает резкое изменение температуры, но ученые мало знают от том, как короткие периоды темноты влияют на часть нашей атмосферы под названием ионосфера. Она находится на высоте от 90 до 500 км над поверхностью планеты и в течение дня подвергается воздействию солнечного света.

Солнечный свет, конечно, влияет на все части атмосферы, но ионосфера является творением этого света. Фотоны высокой энергии разделяют атомы на электроны и положительно заряженные ионы. Ночью они рекомбинируются, поэтому ионосфера уменьшается. Погодные условия в нижних слоях атмосферы также играют свою роль, создавая более сложную картину.

По словам ученых, ионосфера является электрифицированным регионом, который отражает и преломляет радиосигналы, а также влияет на спутниковую связь. Поэтому понимание процессов, которые происходят в ионосфере имеют важное значение.

Ракета NASA была запущена во время частичного солнечного затмения в октябре прошлого года, чтобы изучить, как внезапное падение уровня солнечного света влияет на верхние слои атмосферы Земли Фото: NASA

Во время солнечных затмений у ученых появляется шанс получить намного больше информации. И 8 апреля во время полного солнечного затмения NASA отправит в атмосферу сразу три ракеты с научными приборами. Они будут изучать ионосферу на высоте 420 км во время пика затмения, а также за 45 минут до этого и через 45 минут после астрономического явления.

В октябре прошлого года ученые из NASA отправили ракеты в ионосферу во время частичного солнечного кольцевого затмения и выяснили, что снижение уровня солнечного света вызвало искажения, способные повлиять на радио- и спутниковую связь. Теперь они хотят повторить тот же эксперимент и выяснить появляются ли такие же искажения на той же высоте и сохраняется ли их масштаб.

Прошлые наблюдения выявили атмосферные волны, которые влияют на всю траекторию затмения, а также более локализованные искажения, которые могут мешать прохождению радиосигналов. Изменения в атмосфере фиксировались благодаря изменению температуры и плотности плазмы.

В этот раз приборы на ракетах будут сравнивать плотность заряженных и нейтральных частиц в трех точках во время полного солнечного затмения.

Как уже писал Фокус, миллиарды лет назад на Земле возник ледниковый период, который продолжался несколько сотен миллионов лет. В то же время на планете вымерли почти все живые существа и виновником этого стал кислород.

Также Фокус писал о том, что физики из Южной Кореи стали еще на шаг ближе к разработке необходимых технологий для получения термоядерной энергии, которая питает Солнце.