Более 40 лет скрывался от людей: яванский тигр считался вымершим, но теперь вернулся

Исследователи полагают, что хищник, признанный вымершим к 1980-м годам, на самом деле все еще может существовать.

Яванский тигр (Panthera tigris sondaica) был занесен в Красную книгу как вымерший вид еще в 2008 году. Исследователи полагали, что представители этого вида были истреблены еще к 1980-м годам, но, похоже, это оказалось неправдой — представители этого вида все еще существуют, пишет IFLScience.

С тех пор заявляли о нескольких наблюдениях яванского тигра, однако подтверждение так и не было получено. В 2019 году местные жители возле деревни Сипендеуй в лесу Южного Сукабуми (Западная Ява) заметили то, что они приняли за яванского тигра. Тогда люди заметили следы от когтей и лап, а также им удалось собрать единственный волос с близлежащего забора.

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Позже исследователи провели анализ волоса и обнаружили, а результаты указали на принадлежность к яванскому тигру, хоты ученые признают, что понадобятся дополнительные исследования ля подтверждения первоначальных результатов. Впрочем, обнаруженный волос указывает на то, что яванский тигр все еще может встречаться в дикой природе.

В новом исследовании ученые изучили митохондриальную ДНК, наследуемый по материнской линии генетический материал, а затем сравнила его с образцом из музея, собранным в 1930 году. Образцы волос нескольких подвидов тигра и яванского тигра леопарда (Panthera pardus melas) использовали в качестве контроля.

Результаты исследования показали, что найденный образец принадлежит яванскому тигру, а также попадает в ту же группу, что и музейный образец 1930 года.

Перспектива того, что давно вымерший вид на самом деле все еще может жить на Земли вызвала интерес общественности, а потому ученые планируют провести дополнительные генетические и полевые исследования.

На новость также отреагировали и чиновники местного индонезийского министерства. По словам Сатьявана Пудьятмоко, исследование вызвало предположение, что яванский тигр может быть все еще жив, а потому местные власти планируют подготовиться и принять меры по реагированию на эту новость. Эти меры включают в себя:

установку фотоловушек;

проведение обширных исследований Днк;

консультацию с экспертами-генетика.

Отметим, что яванский тигр родом из Индонезии и является одним из трех подвидов тигров, ранее встречавшихся в стране. В 2013 году балтийского тигра (P. tigris balica) также объявили вымершим, в результате чего выжившим считается только суматранский тигр. Одними из основных причин вымирания всех двух видов считается утрата среды обитания и охота.

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