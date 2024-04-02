Жили еще в железном веке: археологи обнаружили галльское поселение во Франции (фото)

Во Франции археологи обнаружили круглое поселение, которое существовало между VIII и V веками до нашей эры и состояло из около 20 хижин. Исследователи нашли его благодаря технологии LiDAR.

Благодаря спутниковым снимкам археологи обнаружили в Кап д'Эрки, Франция, остатки круглой деревни железного века. Это древнее галльское поселение, которое существовало между VIII и V веками до нашей эры, состояло из около 20 хижин, пишет Arkeonews.

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Галлы — это кельтский народ, который расселился по регионам, известным нам сегодня как Франция, Западная Германия, Северная Италия и Бельгия. Их общество земледельцев жило благодаря земле и объединялось в различные племена, каждое из которых имело собственных вождей и обычаи.

Фото: Côtes d’Armor de Département

Эти галльские племена действовали независимо, объединяясь только во времена острой необходимости. Например, так произошло во время Галльских войн, когда Юлий Цезарь и его римские войска пронеслись через Галлию в своих завоеваниях.

Археологи обнаружили поселения благодаря технологии LiDAR, сокращенно от Light Detection and Ranging — обнаружение и определение дальности света, которая использует лазеры для сканирования местности, создавая детальные 3D-реконструкции. LiDAR помогает выявлять скрытые структуры, погребенные под поверхностью земли, и все это без нарушения почвы.

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