Жили много веков назад: немецкие археологи сделали открытие Латенской культуры (фото)
Вблизи Верне археологи обнаружили средневековые усадьбы, что датируются IX веком н. э. Кроме этого исследователи нашли древние захоронения, которые датируются концом железного века.
Археологи из Регионального объединения Вестфалия-Липпе (LWL) во время раскопок вблизи города Верне в Северном Рейне-Вестфалии, Германия, обнаружили остатки средневековых усадеб и захоронений железного века. Эти находки позволяют заглянуть в жизнь людей, которые жили в этом регионе много веков назад, пишет HeritageDaily.
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Раскопки выявили наличие раннесредневековых усадеб с жилыми домами, датируемых концом IX века нашей эры. Кроме того, обнаружены такие сооружения, как хлева, колодцы и ямные дома.
Такие здания, построенные частично под землей, служили различным целям, в частности для хранения продуктов питания, а иногда даже в качестве жилья.
В средневековый период территория вокруг поймы Липпе была густо заселена крестьянскими усадьбами благодаря плодородным почвам, которые обеспечивали жителям региона средства к существованию.
Кроме усадеб, археологи обнаружили несколько захоронений, датируемых железным веком. Эти могилы содержат кремированные останки, положенные в могильные ямы, вместе с остатками погребальных костров и другими погребальными жертвоприношениями.
На основе данных датировки считается, что эти захоронения принадлежат к Латенской культуре, группе, которая процветала в конце железного века.
Исследователи стремятся продолжить раскопки в надежде найти больше подсказок о прошлом. Один из ключевых вопросов, на который они надеются получить ответ, — существуют ли другие следы поселений того же периода, что ждут открытия.Важно
Эти археологические исследования не только обогащают наше понимание прошлого, но и дают ценную информацию о том, как жили древние общества и как они взаимодействовали с окружающей средой.
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