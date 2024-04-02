Жили много веков назад: немецкие археологи сделали открытие Латенской культуры (фото)

Вблизи Верне археологи обнаружили средневековые усадьбы, что датируются IX веком н. э. Кроме этого исследователи нашли древние захоронения, которые датируются концом железного века.

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Археологи из Регионального объединения Вестфалия-Липпе (LWL) во время раскопок вблизи города Верне в Северном Рейне-Вестфалии, Германия, обнаружили остатки средневековых усадеб и захоронений железного века. Эти находки позволяют заглянуть в жизнь людей, которые жили в этом регионе много веков назад, пишет HeritageDaily.

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Раскопки выявили наличие раннесредневековых усадеб с жилыми домами, датируемых концом IX века нашей эры. Кроме того, обнаружены такие сооружения, как хлева, колодцы и ямные дома.

Такие здания, построенные частично под землей, служили различным целям, в частности для хранения продуктов питания, а иногда даже в качестве жилья.

Фото: LWL

В средневековый период территория вокруг поймы Липпе была густо заселена крестьянскими усадьбами благодаря плодородным почвам, которые обеспечивали жителям региона средства к существованию.

Кроме усадеб, археологи обнаружили несколько захоронений, датируемых железным веком. Эти могилы содержат кремированные останки, положенные в могильные ямы, вместе с остатками погребальных костров и другими погребальными жертвоприношениями.

На основе данных датировки считается, что эти захоронения принадлежат к Латенской культуре, группе, которая процветала в конце железного века.

Исследователи стремятся продолжить раскопки в надежде найти больше подсказок о прошлом. Один из ключевых вопросов, на который они надеются получить ответ, — существуют ли другие следы поселений того же периода, что ждут открытия.

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Эти археологические исследования не только обогащают наше понимание прошлого, но и дают ценную информацию о том, как жили древние общества и как они взаимодействовали с окружающей средой.

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