Брелок из XV века: в Польше нашли редкий неординарный артефакт (фото)

Польские археологи нашли ременную петлю для подвешивания небольших предметов на поясе. В Европе найдено всего 15 похожих артефактов, что делает находку уникальной.

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Вблизи города Каменец-Поморский на северо-западе Польши археологи обнаружили редкий позднесредневековый артефакт — ременную петлю, предназначенную для подвешивания ключей или небольших сумок. Эта находка, о которой Музей истории Каменской земли сообщил в социальных сетях, является лишь 15-м подобным артефактом, обнаруженным в Европе, что делает ее действительно чрезвычайной, пишет Arkeonews.

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Петля, высотой 56 миллиметров, удивительно хорошо сохранилась. На ее передней панели изображена антропоморфная фигура со схематически обозначенной головой и руками, положенными на бедра. Из бедер торчат изогнутые элементы с небольшими отверстиями.

При более детальном изучении археологи заметили диагональные и горизонтальные разрезы на туловище и бедрах, изображающие костюм, характерный для эпохи поздней готики. Под костюмом находится вертикальное отверстие, примерно 13 миллиметров длиной, за которым следует еще одно отверстие, возможно, предназначенное для прикрепления небольших предметов — ключей или сумки.

Фото: Kamień Land History Museum

Эти поясные петли, или крючки, можно разделить на две основные группы: изображающие обнимающиеся пары и одиночные фигуры, часто изображенные с руками на бедрах. Датируемые второй половиной XV или первой половиной XVI века, эти артефакты в специальной литературе обычно ассоциируются с Нюрнбергом.

Анализ таких артефактов показывает, что ось с винтами обычно крепилась через отверстие в нижней части фигурок. Эта ось соединялась с овальной скобой, подобной современным брелокам, что позволяет предположить, что эти крючки носили на прочных кожаных ремнях, но их можно было легко снять. Ключи, кошельки или небольшие сумки из ткани или кожи можно было подвешивать к крючку для удобного ношения.

Интересно, что на исторических изображениях XV-XVI веков изображены мужчины и женщины, которые носят на своих поясах различные предметы, в частности ножи, столовые приборы и даже ложки. Это свидетельствует о том, что такие ременные петли служили практичными аксессуарами для ношения различных предметов.

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Это открытие не только рассказывает о материальной культуре позднесредневековой Европы, но и поднимает интересные вопросы о социальных и практических аспектах повседневной жизни того времени. Дальнейшие исследования подобных артефактов и их контекста могут дать ценную информацию о средневековом обществе и его повседневных практиках.

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