Стандартное время Луны: NASA создаст новую систему отсчета времени

Космическому агентству поручили установить согласованное лунное время, чтобы помочь будущим миссиям на спутнике Земли.

Управление научно-технической политики правительства США поручило NASA поработать с другими научными учреждениями страны и партнерами из других стран для создания луноцентрической системы отсчета времени. До конца 2026 года NASA должно создать стандартное время на спутнике Земли или Лунное координированное время (LTC), пишет The Guradian.

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Правительство США поручило NASA создать согласованную систему отсчета времени на Луне и это не похоже на часовые пояса на Земле. Из-за меньшей гравитации время на Луне идет немного быстрее по сравнению со временем на Земле – на 58,7 секунд в день. LTC станет эталоном измерения времени для космических кораблей и аппаратов, которым нужна точность в определении времени.

NASA планирует уже в сентябре 2026 года высадить астронавтов на поверхность Луны, а затем создать там лунную базу. В Управлении научно-технической политики считают, что без стандартного лунного времени будет сложно обеспечить безопасность передачи данных между космическими кораблями и синхронизацию связи между Землей, астронавтами на Луне, лунной базой и космическими аппаратами. Разница во времени может привести к ошибкам в определении положения на Луне или на ее орбите.

Все часы и часовые пояса на Земле работают по Всемирному координированному времени (UTC), которое признано во всем мире. Эта система опирается на обширную сеть атомных часов, расположенных в разных местах по всей планете. Эти часы измеряют изменения в состоянии атомов и создают среднее значение, которое и определяет точное время. Поэтому для создания Лунного координированного времени может потребоваться размещение атомных часов на Луне.

Международная космическая станция, которая находится на низкой околоземной орбите, продолжит использовать Всемирное координированное время. Но где именно начнется новое пространство-время, NASA еще предстоит выяснить. Даже время на Земле ускоряется и замедляется, что требует дополнительных секунд.

Фокус уже писал о том, какие странные "объекты" находили на Луне. Конспирологи и энтузиасты часто заявляют об обнаружении внеземной жизни или даже целых инопланетных городов. Фотографии загадочных объектов, якобы найденных на Луне, подпитывают эти идеи.

Также Фокус писал о том, что в конце марта посадочный аппарат SLIM, созданный в Японии, который смог не выйти из строя во время холодной ночи на Луне, совершил невероятное. Этот модуль неожиданным образом, также пережил и еще одну ночь на Луне. Дело в том, что во время длинной лунной ночи температура резко снижается, а также падает уровень солнечного света, необходимого для зарядки батарей. Потому SLIM был создан для работы только в течение одного лунного дня, который, как и лунная ночь длится примерно 2 недели.