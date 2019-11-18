В Новом Роздоле нет отопления и проблемы с электричеством, – "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз Украины" заявил о критической ситуации в городе Новый Роздол во Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Ситуация на предприятии и в городе критическая. Люди до сих пор без отопления, из-за чрезмерной нагрузки на сети электричества лишены целые районы. Под угрозой поставка воды в один из районов города", – сказано в сообщении.

Местное издание "Форпост" сообщает, что из-за аварии на трансформаторной подстанции жители нескольких улиц получают электроэнергию почасово.

Секретарь горсовета Ирина Кравец призвала граждан экономить электричества и по возможности отказаться от использования электрочайников, микроволновок, мультиварок и других приборов, которые можно заменить газом.

НАК "Нафтогаз Украины" пригласило работников Новороздольской ТЭЦ, а также работников, уволившихся из-за невыплаты заработной платы предыдущим управляющим с мая 2019 года, на встречу 18 ноября в 9:00 в помещении ТЭЦ.

"Сейчас мы работаем не только над тем, чтобы максимально быстро проверить техническое состояние инфраструктуры и запустить ТЭЦ Нового Роздола и Новояворовска, но и над тем, чтобы вернуть специалистов", – сообщили в "Нафтогазе".

25 октября мэр города Новый Роздол и его первый заместитель подали в отставку из-за срыва отопительного сезона, а Львовская ОГА объявила чрезвычайную техногенную ситуацию из-за срыва отопительного сезона в Новом Роздоле и Новояворовске.

Как ранее сообщал Фокус:

"Нафтогазу" потребуется миллиард долларов, чтобы обеспечить страну газом на время отопительного сезона 2019-2020 годов.

28 октября Минрегион сообщил, что отопительный сезон стартовал во всех областях Украины.