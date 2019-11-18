Возле здания МИД в центре Киева заметили двух пасущихся коз

Возле здания Министерства иностранных дел в центре Киева жители столицы заметили двух пасущихся коз, сообщает Сегодня.

Некоторые пользователи соцсетей по этому поводу написали, что это сотрудники МИДа вышли на обед, а кое-кто шутил, что появление животных в центре Киева связано с принятием закона о продаже земли.

Издание пишет, что как выяснилось, две козочки, пасущиеся на газонах в центре столицы – это местная достопримечательность. Животные давно живут в одном из домов по улице Аллы Тарасовой, в районе престижного отеля. Киевляне часто видят их пасущимися на газонах Михайловской и Софийской площадей, а также в сквере у Владимирского проезда.

Хозяин по вечерам забирает животных и ведет их домой, угощая вкусностями по дороге. По его словам, молоко дает лишь одна козочка. Вторая – еще очень молодая.

"Возвращение козочек домой превращается в настоящее шоу. Многие люди хотят их погладить, особенно дети. Специально останавливаюсь с ними, чтобы все желающие могли сделать фото. Козочки не всегда в настроении общаться, но иногда позволяют себя погладить", – сказал хозяин животных.

Как ранее сообщал Фокус:

В Киеве в гипермаркете сети "Эпицентр К" заметили предназначенных для продажи живых попугаев, которых содержали в картонных коробках, закрытых сеткой.