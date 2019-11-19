СБУ блокировала незаконную добычу угля на Донбассе на 8 млн гривен

СБУ блокировала нелегальную добычу угля в промышленных масштабах на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Убыток оценили на 8 миллионов гривен.

"Шесть человек из Киева, Покровска и временно оккупированного Енакиево, организовали противоправную добычу полезных ископаемых на территории закрытой шахты "Горняк". Выборка угля на подпольном предприятии происходила круглосуточно, в две смены, без соблюдения каких правил безопасности. Работало на нем более 30 горняков", – сказано в сообщении.

Добытый уголь дельцы легализовали двумя способами: используя поддельную документацию одного из угольных предприятий региона, а также путем проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций.

Уголь сбывали в учреждения и организации Днепропетровской, Запорожской и ряда западных областей Украины.

Злоумышленники успели добыть почти 2,5 тысячи тонн угля.

Эксперты сообщили, что эта деятельность могла привести к экологической катастрофе: возрастала опасность оползней и протекания подземных вод, что несло реальную угрозу жизни и здоровью местных жителей.

На месте незаконной добычи и по месту жительства фигурантов дела, правоохранители изъяли шахтное оборудование, транспортные средства, банковские карты, печати и штампы предприятий, задействованных в преступной схеме, а также документы, доказывающие незаконные сделки.

В рамках открытого производства проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр), ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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