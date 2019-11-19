Дело взятки в ОП: Экс-замминистра культуры вышла под залог

Экс-заминистра культуры Виктория Лесничая, подозреваемая в мошенничестве, внесла залог в размере 576 тысяч гривен и вышла из СИЗО.

Об этом сообщила адвокат подозреваемой Виталий Гринев, передает Украинская правда.

Залог в размере 576 тысяч гривен, согласно постановлению суда, были внесены и суд освободил Лесничую из-под стражи. Адвокат заявил, что залог внесли друзья подозреваемой.

13 ноября детективы НАБУ сообщили о подозрении директору департамента публичной информации Офиса президента Светлане Кондзеле, экс-заместительнице министра культуры Украины и их сообщнику.

15 ноября ВАКС избрал для экс-заместительницы министра культуры Виктории Лесничей, подозреваемой в мошенничестве, меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с альтернативой залога в размере 576 тысяч 300 гривен.

Как ранее сообщал Фокус:

Детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП были разоблачены и задержаны участники преступной группы, среди которых – сотрудница Офиса президента, по подозрению в получении неправомерной выгоды. Детективы НАБУ задокументировали факт вымогательства 300 тысяч долларов взятки за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".