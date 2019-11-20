В Донецкой области горит шахта "Северная"

На государственной шахте "Северная" в пгт Пивничне Донецкой области возник пожар на территории 1500 квадратных метров.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В 05:44 спасатели получили сообщение о пожаре на шахте, которая принадлежит государственному предприятию "Торецкуголь".

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Все работы на предприятии были остановлены, добыча угля не ведется, под землей горняков нет. Пожар локализовали в 07:45. Продолжается ликвидация.

Причина пожара устанавливается. Информации о пострадавших и жертвах нет.

Привлекалось 34 человека личного состава и 9 единиц техники.

Как ранее сообщал Фокус:

17 октября в киевском микрорайоне Березняки произошел пожар.

В селе Малокаховка, что в Херсонской области, в ночь на 8 октября неизвестные подожгли дом судей Чаплинского районного суда и Новокаховского городского суда.