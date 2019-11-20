Верховный суд признал законной высылку Саакашвили в Польшу
Верховный суд Украины признал законными выдворение бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили в Польшу.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Истец просил признать незаконными действия этих органов власти от 12 февраля 2018 года о выполнении решения компетентного органа о возвращении истца в страну предыдущего пребывания. Верховный суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, которыми Саакашвили отказано в исковых требованиях", – сказано в сообщении.
Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Саакашвили в деле по его иску к пограничной службе, миграционной службе и МВД о признании незаконными и отмене решения и совершения действий по реадмиссии в Польшу.
Решение было принято во время судебного заседания 19 ноября, полный текст постановления будет подготовлен в течение пяти дней.
Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.
Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017 года потерял его. Пятый президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик скрыл при получении украинского паспорта, в частности не упомянув, что в Грузии против него открыты уголовные дела.
12 февраля 2018 года правоохранители задержали Саакашвили в одном из ресторанов в центре Киева и выдворили из Украины в Польшу (именно из этой страны Саакашвили в последний раз заехал в Украину).
Как сообщали в Госпогранслужбе, Саакашвили "находился не территории Украины незаконно, а потому, с соблюдением всех юридических формальностей его было возвращено в страну, откуда он прибыл, нарушая законодательство".
Отметим, на президентских и парламентских выборах Саакашвили призывал голосовать за Зеленского и "Слугу народа".
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михеилу Саакашвили.
- 29 мая Саакашвили вернулся в Украину. Он заявил, что не собирается никому мстить и будет всячески помогать полному обновлению политической власти в стране, хоть и не пойдет на парламентские выборы.
- Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили обвинил пятого президента Петра Порошенко в недопуске кандидатов от его партии на выборы в Раду.