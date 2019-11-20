Умер избитый в Киеве ветеран АТО "Хан"

Украина
"Хана не стало. Без подробностей", – сообщила волонтер Татьяна Руденька

Избитый в Киеве боец 90-го батальона Игорь Панов умер в реанимации.  

Об этом в Facebook сообщила волонтер Татьяна Руденька.

"Боль... Хана не стало. Без подробностей", – пишет она в соцсети.

10 ноября неизвестные напали и жестоко избили ветерана АТО и его супругу. 

Злоумышленниками оказались сын жены ветерана и его друг. Причина происшествия – семейный конфликт.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы, либо же пожизненное заключение. 

Как ранее сообщал Фокус:

  • 31 июля 20 18 года выстрелом в спину убили участника АТО, добровольца батальона "Донбасс", общественного активиста Виталия Олешко.
  • 18 декабря подозреваемый в заказе убийства Виталия Олешко Евгений Бродский по решению Печерского суда взят под стражу на два месяца, без возможности выхода под залог.