Умер избитый в Киеве ветеран АТО "Хан"

Избитый в Киеве боец 90-го батальона Игорь Панов умер в реанимации.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Татьяна Руденька.

"Боль... Хана не стало. Без подробностей", – пишет она в соцсети.

10 ноября неизвестные напали и жестоко избили ветерана АТО и его супругу.

Злоумышленниками оказались сын жены ветерана и его друг. Причина происшествия – семейный конфликт.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы, либо же пожизненное заключение.

Как ранее сообщал Фокус:

31 июля 20 18 года выстрелом в спину убили участника АТО, добровольца батальона "Донбасс", общественного активиста Виталия Олешко.

Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве. Четырех из них по решению суда отправили под арест без права залога.

18 декабря подозреваемый в заказе убийства Виталия Олешко Евгений Бродский по решению Печерского суда взят под стражу на два месяца, без возможности выхода под залог.

8 апреля, Печерский районный суд продлил на 2 месяца арест Александру Обухову, Максиму Владимиренкову и Евгению Бродскому, которых подозревают в причастности к убийству активиста Виталия Олешко (Сармата).