Впервые за 20 лет в Украине появится собственный корабль для полярных исследований

Кабинет Министров Украины принял решение о выделении средств на приобретение научного океанского судна ледового класса. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.

Ожидается, что соглашение о приобретении судна будет заключено до конца 2019 года, а в 2020 состоится его первый выход в океан под украинским флагом.

По словам главы МОН Анны Новосад, этот шаг станет началом возрождения океанского научного флота Украины.

"Для нас это большая победа. Приобретение Украины судна такого класса позволит нам быть более самостоятельными в исследовании Мирового океана, которое на равных с исследованиями космоса является сейчас одним из приоритетов мировой науки. Это новые возможности для наших ученых уже со следующего года", – сказала Новосад.

Она добавила, что судно такого класса значительно увеличит возможности по проведению полярных исследований.

"А еще это возможность строить более смелые стратегические планы исследований в Антарктиде и Арктике. Сейчас как раз завершается подготовка программы полярных исследований Украины на 2021-2030 годы, где мы уже учтем наличие собственного судна", – отметила Новосад.

Глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий объяснил, что с конца 20 века Украина не имела судов необходимого класса по исследованию Мирового океана и обслуживанию антарктической станции "Академик Вернадский". По его словам, для этого Украина вынуждена была в течении 20 лет фрахтовать иностранные суда.

"Собственно сегодня почти 20 лет со времени последнего самостоятельного научного рейса Украины в Южном океане…Покупка собственного судна и восстановление научных рейсов чрезвычайно усиливают наши научные возможности", – сказал Дикий.

На приобретение судна правительство выделило в 252 млн гривен.

"Это тот максимум, на который мы можем рассчитывать, но мы будем работать над тем, чтобы уложиться в меньшую сумму и сэкономить государственные средства", – пояснил Дикий.

Как ранее сообщал Фокус:

1 октября в Украине стартовал 25-ый отбор полярников на станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде. В экспедицию ищут 12 человек: 7 ученых, врача, повара, дизелиста-электрика, системного механика и системного администратора связи.