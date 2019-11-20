Возле Петровского завершили разминирование
В районе разведения сил около населенных пунктов Богдановка и Петровское на Донбассе завершен процесс разминирования территории.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
"На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области по графику завершен процесс очистки территорий от взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.
В общем сотрудники ГСЧС обследовали 30 га территории и изъяли 158 взрывоопасных предметов
Завтра, 21 ноября, с 12.00 на этом участке начнутся мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 ноября в штабе ООС заявили об окончании первого этапа разведения войск в районе Богдановки и Петровского на Донбассе.
- 13 ноября на участке разведения сил и средств в Петровском Донецкой области началось разминирование территорий.