В украинской районной больнице впервые трансплантировали почку
В Ковельском городском территориальном медицинском объединении (Волынская область) провели первую трансплантацию почки от живого донора.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Отмечается, что данная операция стала первой успешной трансплантацией, проведенной в больнице районного уровня.
Минздрав уточняет, что Ковельское медобъединение 19 сентября получило лицензию для проведения трансплантации органов. Ранее в Украине такие операции совершались только в пяти центрах трансплантации.
Новый орган получила 34-летняя пациентка с хронической болезнью почек V стадии, которая шесть лет получала сеансы гемодиализа и около трех лет находилась в очереди на трансплантацию почки в Запорожье. Донором стал муж пациентки.
В Минздрав подчеркивают, что "история Ковельской больницы доказывает, что трансплантацию можно делать и в региональных центрах, мощность которых нужно развивать совместно с местными органами власти".
Как ранее сообщал Фокус:
- В мае 2018 года Верховная Рада приняла первый закон о трансплантации.
- В октябре Минздрав занялся созданием Единой государственной информационной системы трансплантации.
- В апреле 2019 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные актам Украины касаемо применения трансплантации анатомических материалов человеку".