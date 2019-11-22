В одесском аэропорту у Boeing 737 сломалось шасси

В международном аэропорту "Одесса" вечером 21 ноября Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines во время посадки надломил стойку переднего шасси.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"Рейс TK465, который следовал из Стамбула в Одессу в условиях мощного бокового ветра, при прикосновении к ВПП надломил переднюю стойку шасси", – сказано в сообщении.

Из самолета эвакуировали 136 пассажиров.

Как сообщает Думская,борт TC-JGZ остановился на взлетно-посадочной полосе между третьей и четвертой рулежными дорожками.

Из-за сильного ветра пилоты на смогли посадить самолет с первого раза. Пострадавших нет.

Как ранее сообщал Фокус:

В результате аварийной посадки самолета АН-12 около Львова утром 4 октября погибли пять из восьми человек, находившихся на борту.