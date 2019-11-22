На границе с Молдовой пограничники открыли огонь по контрабандистам

В ночь на 22 ноября на украинско-молдавской границе пограничники со стрельбой пытались задержать контрабандистов.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Около 23:00 вблизи населенного пункта Гвиздовцы пограничники выявили факт контрабанды сигарет через украинско-молдавскую границу.

Злоумышленники прибегли к бегству и направили автомобиль на пограничников.

"Действуя в соответствии с законодательством, пограничники применили оружие, ведь предупредительные выстрелы также не остановили нарушителей. В дальнейшем транспортное средство проследовало в направлении населенного пункта Гвоздовцы", – сообщили пограничники.

Позже в местную больницу обратились три человека с огнестрельными ранениями.

Как ранее сообщал Фокус:

28 октября пограничники задержали 11-летнего мальчика, который пытался попасть в Беларусь по железнодорожным путям.

30 сентября пьяный мужчина пытался прорваться через границу в Беларусь, но столкнулся с элементами пограничной инфраструктуры.