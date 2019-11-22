На границе с Молдовой пограничники открыли огонь по контрабандистам
В ночь на 22 ноября на украинско-молдавской границе пограничники со стрельбой пытались задержать контрабандистов.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Около 23:00 вблизи населенного пункта Гвиздовцы пограничники выявили факт контрабанды сигарет через украинско-молдавскую границу.
Злоумышленники прибегли к бегству и направили автомобиль на пограничников.
"Действуя в соответствии с законодательством, пограничники применили оружие, ведь предупредительные выстрелы также не остановили нарушителей. В дальнейшем транспортное средство проследовало в направлении населенного пункта Гвоздовцы", – сообщили пограничники.
Позже в местную больницу обратились три человека с огнестрельными ранениями.
Как ранее сообщал Фокус:
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