Инженеры ГСЧС засыпали два блиндажа ВСУ у Петровского и Богдановки
Инженеры ГСЧС продолжают разминирование и демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения сил у населенных пунктов Петровское и Богдановка.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уже вчера инженеры полностью демонтировали два блиндажа. При проведении работ пиротехники расчистили 0,01 га прилегающей территории и нашли 3 взрывоопасных предмета. Все они обезврежены.
Со стороны ГСЧС к работам привлекли четыре пиротехнические группы и одну инженерную группу.
В общей сложности разминированием и демонтажем блиндажей занимались 30 человек личного состава и 13 единиц техники.
Сегодня, 22 ноября, ГСЧС продолжит начатые вчера работы.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 ноября в штабе ООС заявили об окончании первого этапа разведения войск в районе Богдановки и Петровского на Донбассе.
- 13 ноября на участке разведения сил и средств в Петровском Донецкой области началось разминирование территорий.
- 20 ноябяр ГСЧС отчиталась о завершении процесса разминирования территории в районе разведения сил у Богдановки и Петровского.