Инженеры ГСЧС засыпали два блиндажа ВСУ у Петровского и Богдановки

Инженеры ГСЧС продолжают разминирование и демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения сил у населенных пунктов Петровское и Богдановка.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уже вчера инженеры полностью демонтировали два блиндажа. При проведении работ пиротехники расчистили 0,01 га прилегающей территории и нашли 3 взрывоопасных предмета. Все они обезврежены.

Со стороны ГСЧС к работам привлекли четыре пиротехнические группы и одну инженерную группу.

В общей сложности разминированием и демонтажем блиндажей занимались 30 человек личного состава и 13 единиц техники.

Сегодня, 22 ноября, ГСЧС продолжит начатые вчера работы.

Как ранее сообщал Фокус:

12 ноября в штабе ООС заявили об окончании первого этапа разведения войск в районе Богдановки и Петровского на Донбассе.

13 ноября на участке разведения сил и средств в Петровском Донецкой области началось разминирование территорий.