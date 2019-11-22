У осужденного в РФ украинца Лимешко ухудшилось здоровье, – Денисова

Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что у осужденного в РФ украинца Геннадия Лимешко ухудшилось состояние здоровья. Об этом она написала в Facebook.

"У незаконно осужденного гражданина Украины Геннадия Лимешко, который содержится в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю, ухудшилось состояние здоровья. Согласно предоставленной информации, у Геннадия Лимешко начались проблемы с кожей, появились раны на руках, локтях и ногах", – написала Денисова.

Она также сообщила, что, несмотря на явные признаки проблем со здоровьем, администрация исправительного учреждения, в котором находится украинский узник, не предоставляет ему необходимой медицинской помощи.

"Но несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем, администрация исправительного учреждения не обеспечивает оказание необходимой медицинской помощи гражданину Украины", – отметила омбудсмен.

12 августа 2017 года ФСБ России сообщила о задержании в аннексированном Крыму мужчины, которого они назвали "агентом СБУ" и обвинили в подготовке диверсий на полуострове. Позднее российские спецслужбы обнародовали видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко 1992 года рождения и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории аннексированного Крыма.

Судакский городской суд 10 мая признал Лимешко виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы за "незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ".

В Минобороны Украины сообщили, что задержанный в аннексированном Крыму и объявленный ФСБ России "агентом СБУ" гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае 2017 года из-за служебного несоответствия. В СБУ назвали "очередной провокацией" сообщение ФСБ России о задержании украинского "агента".

Как ранее сообщал Фокус:

Людмила Денисова сообщила, что в плену в России и оккупированном Крыму находится 115 украинцев.