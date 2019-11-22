В российском плену находится 115 украинцев, – Денисова

Омбудмен надеется, что "после встречи в "нормандском формате", где этот вопрос является приоритетным, процесс взаимного освобождения будет ускорен"

В плену в России и оккупированном Крыму находится 115 украинцев.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова во время встречи с послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен.

"Детально обсудили пути сотрудничества по освобождению 115 граждан Украины, находящихся в плену на территории РФ и временно оккупированного Крыма", – сообщила Денисова.

Омбудсмен надеется, что "после встречи в "нормандском формате", где этот вопрос является приоритетным, процесс взаимного освобождения будет ускорен".

Кроме того, Денисова обратила внимание на случаи незаконного посещения официальными лицами Германии оккупированного Донбасса и Крыма.

"В качестве примера проинформировала о визите 16 октября 2019 года депутата ландтага Берлина от партии "Альтернатива от Германии" Гунара Линдемана на временно оккупированные территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Указала на то, что такие действия могут ослабить позиции Украины и Германии в общей борьбе за возвращение наших территории и граждан", – сказала Денисова.

Как ранее сообщал Фокус:

7 сентября в обмен на 35 человек Россия освободила 24 моряка и 11 политзаключенных: Олега Сенцова, Романа Сущенко, Евгения и Артура Пановых, Александра Кольченко, Станислава Клиха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Алексея Сизоновича, Евгения Балуха и Эдема Бекирова.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил четыре главных вопроса, которые будут обсуждаться на встрече лидеров нормандской четверки, среди которых – обмен пленными с ОРДЛО.