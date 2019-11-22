Дело об убийстве 11-летней Даши Лукьяненко направлено в суд

Завершено досудебное расследование в деле об убийстве 11-летней Даши Лукьяненко. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Отмечается, что на основании собранной информации поминутно восстановили последний час жизни ребенка и установили, что к преступлению причастен 22-летний местный житель. Злоумышленник был задержан и арестован без права внесения залога. Также в доме, где проживал подозреваемый, был проведен обыск.

"В ходе досудебного расследования был проведен ряд экспертиз и собрано достаточно улик чтобы доказать вину обвиняемого. Точку в деле поставит суд", – отметил начальник полиции Одесской области Олег Бех.

Как ранее писал Фокус:

11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня по дороге на занятия танцами в селе Ивановка Одесской области.

После исчезновения Дарьи Лукьяненко правоохранители по крупицам ежедневно собирали необходимую информацию, удалось посекундно восстановить передвижение девочки в последний день жизни.