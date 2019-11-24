Будем праздновать по новому: предстоятель ПЦУ допустил перенос даты Рождества

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что если общество того захочет, Рождество можно праздновать по григорианскому календарю 25 декабря, а не по юлианскому календарю 7 января, как сейчас празднуют в Украине православные прихожане.

Об этом сообщает Религиозно-информационная служба.

"Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому календарю. И мы можем это делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ. Если христиане в Украине начнут праздновать Рождество 25 декабря, вскоре можно будет и говорить об изменениях в Церкви", – отметил он.

По словам митрополита, сейчас трудно представить сколько времени понадобится, чтобы изменить празднование этого великого праздника из привычного нам 7 января.

"Если Церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", – добавил Епифаний.

Из-за расхождения в календарях православные, в частности в Украине, отмечают Рождество 7 января, а католики и протестанты 25 декабря. Несмотря на это, в 2017 году 25 декабря официально объявили в Украине выходным днем.

В прошлом году митрополит Епифаний озвучивал такую же позицию – только с согласия украинского народа. В то же время он добавлял, что вопрос о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря пока неактуален. Тогда он говорил, что это нужно претворять в жизнь постепенно, иначе в обществе может произойти раскол.

Как ранее писал Фокус:

На рождественские праздники в следующем году украинцы будут отдыхать с 4 по 7 января всключительно.