В киевской многоэтажке произошел взрыв из-за окурка

В воскресение вечером, 24 ноября, в столичном районе Березняки в девятиэтажном доме произошел взрыв и начался пожар. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 19:30.

По информации портала, взрыв случился в трубе мусоропровода между третьим, четвертым и пятым этажами. После детонации было видно открытое пламя. Спасатели быстро ликвидировали возгорание.

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Вызов на линию экстренных служб поступил около 19:30.

По предварительным выводам, в заваренный мусоропровод кто-то выбросил окурок. Взрывотехники объяснили, что из-за высокой температуры материал трубы, асбестобетон, нагрелся и лопнул. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как ранее писал Фокус:

Вечером, 16 ноября, в Киеве прогремел взрыв в одном из общежитий, в результате чего погибли двое людей. Инцидент произошел в общежитии на улице Карла Маркса в Деснянском районе, сообщение в полицию поступило около 21:00.